Fuerte Golpe de Pakales al Crimen Organizado en Huixtla, Aseguran Arsenal, 56 Vehículos y un Inmueble en Cateo

Huixtla, Chiapas; 9 de Febrero de 2026.- Un operativo de precisión sacudió la región del Soconusco, donde el Grupo Interinstitucional de las fuerzas federales y estatales asestó un duro golpe a la delincuencia organizada, al cumplimentar una orden de cateo en las inmediaciones del camino al ingenio «La Gravera».

El despliegue, que contó con la participación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la AIIM, la FGR, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, dio como resultado el aseguramiento de un inmueble el cual servía como centro de operaciones o resguardo para grupos delictivos.



Al interior del predio, las autoridades lograron contabilizar 8 armas de fuego de diversos calibres; 4,076 cartuchos útiles, 104 cargadores, diverso equipo táctico como chalecos y fornituras, además un «corralón» de la delincuencia.Lo que más sorprendió a los Peritos fue la cantidad de unidades motorizadas encontradas en el sitio,un total de 45 vehículos y 11 motocicletas, las cuales fueron decomisadas y remolcadas por grúas, para quedar bajo resguardo oficial.De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), estas acciones forman parte de la estrategia estatal impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para pacificar el Estado de Chiapas.Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente y dar con los responsables o propietarios de este centro de almacenamiento ilícito.Las autoridades refrendaron que los operativos coordinados continuarán en toda la zona fronteriza para desarticular a las células criminales que operan en el Estado. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda