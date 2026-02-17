Se Confronta Personal de la Marina y Presuntos Traficantes de Combustible en el Río Suchiate

Presuntos Huachicoleros Trataban de Introducir Bidones con Gasolina y Diesel a Suchiate

——

Al ser Detectados por la Marina, se Desató un Zafarrancho en el Cual los Balseros Regresaron a Guatemala

——

Autoridades Combaten una Presunta Red de Huachicol que Opera en los Límites de Chiapas y Guatemala, Vía Río Suchiate

*BALSEROS EVITARON QUE LOS ELEMENTOS FEDERALES REALIZARAN UN DECOMISO DE HIDROCARBUROS, EL CUAL TRANSBORDABAN EN BALSAS DE GUATEMALA A CHIAPAS.

Suchiate, Chiapas; 16 de Febrero de 2026.- Momentos de tensión se vivieron la mañana de este lunes en las márgenes del río Suchiate, cuando elementos de la Secretaría de Marina se confrontaron con civiles, identificados como balseros, quienes presuntamente ingresaban combustible en bidones de manera ilegal desde Guatemala hacia territorio mexicano.



De acuerdo con un video difundido en redes sociales, los uniformados arribaron al paso conocido como “El Armadillo”, en el municipio de Suchiate, donde detectaron que varias personas trasladaban carga ilícita en balsas a través del afluente fronterizo.En las imágenes se observa que los civiles, quienes aseguran no estar armados, impiden que los elementos navales aseguren una balsa presuntamente cargada con combustible, misma que posteriormente regresan hacia el lado guatemalteco.Durante la discusión, se escucha a los balseros gritar: “No nos pueden tirar, no estamos armados, no nos pueden tirar, estamos grabando en vivo”, mientras recuperan la embarcación.En el video también se aprecia que uno de los elementos realiza un disparo hacia la balsa, en el momento en que los civiles se repliegan.Como es del conocimiento público, el tráfico ilegal de combustible en esta zona fronteriza ha sido una práctica recurrente, donde grandes cantidades de gasolina ingresan a territorio mexicano para su venta clandestina, generando importantes ganancias económicas para quienes participan en esta actividad.Sobre este incidente no se han pronunciado las autoridades de México y Guatemala. EL ORBE/ Mesa de Redacción