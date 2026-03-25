Gasolineros de Tapachula No Respetaron Acuerdo de Sheinbaum y Encarecieron los Combustibles

Incrementos en Hidrocarburos Encarecen Alimentos, Transporte, Servicios, Entre Otros Todos

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La Gasolina Magna Supera los 24 Pesos, la Premium 27 Pesos y el Diésel los 29 Pesos

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Productores También Recienten los Aumentos Debido al Uso de Maquinaria

*EMPRESARIOS, INDUSTRIALES Y CAMPESINOS DE LA FRONTERA SUR DEMANDAN QUE SE REGULE DE MANERA URGENTE EL ALZA EN LAS GASOLINAS Y DIÉSEL.

Tapachula, Chiapas, 24 de marzo de 2026.– La creciente alza en los precios de los combustibles ha encendido las alertas entre los sectores productivos de la frontera sur, quienes exigen la intervención del gobierno federal para frenar lo que califican como abusos por parte de concesionarios y distribuidores.



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Representantes empresariales, industriales y del sector agrícola coincidieron en que la incertidumbre en torno a los energéticos está impactando de forma directa a toda la cadena productiva. Aunque a nivel federal se ha reiterado que no se permitirán incrementos desmedidos, en la práctica —aseguran— los precios han superado límites preocupantes.Actualmente, la gasolina magna rebasa en algunos establecimientos los 24 pesos por litro en diversas zonas; la premium supera los 27 pesos por litro, mientras que el diésel excede los 29 pesos, afectando principalmente al transporte, la industria y el campo.El dirigente de CANACINTRA en Tapachula, Avel Ruiz Méndez, señaló que la especulación ha generado distorsiones en el mercado, permitiendo incrementos injustificados que afectan la operación de empresas y elevan los costos de bienes y servicios.Sobre todo en la agroindustria, donde el uso del diésel es fundamental para mover la maquinaria.Por su parte, el presidente de la Unión de Ejidos Luis Rey González, José Ovalle Sosa, advirtió que el sector agrícola enfrenta una de sus etapas más críticas, ya que al encarecimiento del combustible se suma el aumento en insumos como fertilizantes, muchos de ellos importados. “Es un golpe directo al campo”, afirmó.El impacto no se limita a la producción primaria. En el caso del café chiapaneco, uno de los pilares económicos de la región, el incremento en el diésel ha generado un efecto acumulativo en los costos de transporte, envases y comercialización.Jorge Aguilar, coordinador comercial del Centro Agroecológico San Francisco de Asís, explicó que el aumento del diésel ha generado un efecto en cadena que eleva los costos de transporte, envases y materias primas, afectando directamente a productores y comercializadores.A esto se suma la incertidumbre internacional, que podría afectar rutas comerciales y encarecer aún más las exportaciones. Si bien Chiapas mantiene una posición relevante en la producción de café, incluso con certificaciones orgánicas, los costos actuales amenazan con reducir su competitividad.En el ámbito social, el encarecimiento también impacta el consumo, obligando a las familias a ajustar sus gastos. Incluso se ha detectado una disminución en el consumo en cafeterías, trasladándose al hogar como medida de ahorro.Ante este panorama, los sectores productivos exigen acciones concretas para garantizar precios justos, evitar abusos y generar condiciones que permitan sostener la economía regional, advirtiendo que, de no atenderse, la crisis podría profundizarse en los próximos meses. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.