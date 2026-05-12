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Clases Continuarán Conforme al Calendario Escolar

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*- El Gobernador ERA Aplaudió la Decisión de No Aumentar los Días de Vacaciones
*- Reconoce el Compromiso del Titular de la SEP, Mario Delgado, con la Educación

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reconoció al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, por su trabajo y compromiso con la educación, y reiteró su respaldo a la decisión de mantener las aulas abiertas y continuar las clases conforme al calendario escolar. Destacó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es fortalecer la educación y garantizar el bienestar de niñas, niños y juventudes chiapanecas. Asimismo, valoró la responsabilidad y el profesionalismo de maestras y maestros, quienes, mediante su labor diaria, contribuyen al aprendizaje y a la formación de nuevas generaciones.
Cabe señalar que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el calendario escolar 2025-2026 permanecerá sin modificaciones y concluirá el 15 de julio. Explicó que esta determinación fue acordada por unanimidad entre las y los titulares de Educación de las entidades federativas, en atención al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum de escuchar a la comunidad educativa. Añadió que los estados podrán realizar ajustes únicamente ante circunstancias extraordinarias, siempre y cuando se garantice el cumplimiento del plan de estudios. Boletín Oficial

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