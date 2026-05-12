Chiapas Logra 1er. Lugar Nacional en Aplicación de Vacunas: SSA

*Se Aplicaron 258 mil 858 Dosis.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 11 de Mayo de 2026.- Chiapas logró colocarse en primer lugar con 258 mil 858 dosis aplicadas durante la Primera Semana Nacional de Vacunación, gracias al compromiso del personal de las instituciones del Sector Salud, las 10 Jurisdicciones Sanitarias y Ayuntamientos, así como la responsabilidad de la población chiapaneca, destacó el secretario de Salud del Estado, Omar Gómez Cruz.

Durante la Primera Semana Nacional de Vacunación, que se llevó a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, la entidad chiapaneca duplicó la meta programada para esta jornada, logrando en una semana un incremento del 4.18 por ciento en la cobertura estatal, donde se aplicaron vacunas contra el Virus Sincitial Respiratorio, así como dosis contra el Sarampión, Difteria, Tos Ferina, Tétanos, Poliomielitis, Tuberculosis, Rotavirus, Neumococo, Hepatitis A y B y Virus del Papiloma Humano.

El servidor de la salud del pueblo, Omar Gómez Cruz, detalló que en esta ardua jornada se contó con el apoyo del sector salud: Secretaría de Salud, IMSS Rural, IMSS Bienestar, Issste, Isstech, Pemex, Defensa y Semar; con personal vacunador en mil 713 unidades médicas y 105 puestos semifijos en lugares de mayor concentración en la entidad.

Gómez Cruz puntualizó que estas jornadas de vacunación son de gran beneficio para la población ya que se extiende la accesibilidad; y como en este caso, que se amplió el cuadro básico con la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que se debe aplicar entre las semanas 32 a 36 de gestación para maximizar la transferencia de anticuerpos al bebé estando dentro del útero materno, con una sola administración es suficiente para generar protección duradera durante los primeros meses de vida del bebé. Boletín Oficial