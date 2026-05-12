Buscan Recaudar 500 Mil Pesos Para la Cruz Roja Tapachula

*Participan Empresas en Congreso Multidisciplinario

Tapachula, Chiapas; 11 de Mayo de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Enfermería, las Damas Voluntarias de la Cruz Roja pusieron en marcha el Primer Congreso Multidisciplinario con Causa, un evento que reúne a instituciones de salud, educativas y representantes del sector empresarial con el propósito de recaudar 500 mil Pesos destinados a la reconstrucción y fortalecimiento de la infraestructura de la benemérita institución.

Bajo el lema “Reconstruyamos de Corazón”, el Congreso se desarrolla en el Teatro de la Ciudad y es encabezado por la presidenta de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja, Verónica Villegas Sayala, quien destacó la importancia de sumar esfuerzos para garantizar que la institución continúe brindando atención y servicios de emergencia a la población.



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Durante el encuentro también se rinde homenaje al personal de enfermería, considerado pieza fundamental del sistema de salud.Como parte de las actividades, será reconocida una enfermera de cada institución médica participante, entre ellas el Hospital General, ISSSTE, IMSS, ISSSTECH y diversos Centros de Salud, en reconocimiento a su trayectoria, vocación y compromiso con la atención médica.El programa contempla además un Concurso de Cartel Científico, donde participan instituciones educativas como la Escuela de Enfermería Tapachula, UDEM, así como hospitales privados, mostrando proyectos y avances académicos relacionados con el área de la salud.Las actividades académicas incluyen ponencias especializadas enfocadas en prevención, atención de emergencias y capacitación médica.Entre los participantes destacan la Dra. Edith Bermúdez Alonso, con los temas “Formando manos, salvando vidas” y “Código de Emergencia”; el Dr. Montero Farrera, avalado por la American Heart, quien imparte capacitación en reanimación neonatal y pediátrica; el maestro Contreras, con talleres de primeros auxilios en situaciones de desastre; el Dr. Héctor Macdiel Suárez Ríos, con la conferencia “Abdomen Agudo”, y la maestra Isabel Romero Chong, quien aborda perspectivas teóricas en la salud.El Congreso también busca involucrar a los jóvenes mediante módulos preventivos dirigidos a estudiantes de preparatoria, donde se abordan temas como prevención de embarazos, enfermedades de transmisión sexual y aplicación de flúor, señaló.A la iniciativa se han sumado empresas como Toyota y Grupo Damiano, este último con un donativo de 10 mil Pesos destinado a becar estudiantes participantes en el Congreso.“Queremos reconstruir de corazón a la Cruz Roja, el respaldo de empresas y ciudadanos hoy se traduce en capacitación y herramientas que pueden ayudar a salvar vidas”, expresó. EL ORBE/Nelson Bautista