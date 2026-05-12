Iglesia Llama a Depositar Cenizas de Difuntos en Criptas y Nichos Funerarios

Afirman que no es Recomendable Mantenerlos en Hogares por Respeto a los Fallecidos

Tapachula, Chiapas; 11 de Mayo del 2026.- En medio de las nuevas prácticas funerarias que cada vez son más comunes entre las familias mexicanas, la parroquia de San Agustín hizo un llamado a la población para reflexionar sobre el destino de las cenizas de sus seres queridos y evitar que permanezcan en hogares, divididas entre familiares o convertidas en objetos de recuerdo.

El párroco de la iglesia de San Agustín, Martín Moreno Fagoaga, explicó que la Iglesia Católica continúa promoviendo el respeto hacia los restos humanos como una muestra de amor, memoria y dignidad hacia quienes han fallecido. Señaló que, aunque tradicionalmente la sepultura en panteones ha sido la práctica más habitual, la cremación también es aceptada por la Iglesia siempre y cuando las cenizas se conserven de manera íntegra y en lugares apropiados.



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Actualmente la parroquia cuenta con una cripta y nichos disponibles para resguardar urnas funerarias, afirmó, ofreciendo a las familias una alternativa accesible y digna. Explicó que existen alrededor de 80 espacios disponibles y que la ocupación actual apenas alcanza el 20 por ciento.Moreno Fagoaga detalló que los nuevos nichos fueron construidos con materiales resistentes a las condiciones climáticas y al paso del tiempo, con capacidad para almacenar hasta tres o cuatro urnas, dependiendo de su tamaño. Además, destacó que el costo es considerablemente menor comparado con otros servicios funerarios o espacios en cementerios.Los espacios tienen un costo aproximado de 13 mil Pesos y pueden pagarse mediante mensualidades de mil Pesos, permitiendo a las familias acceder al servicio aun cuando atraviesen dificultades económicas.El sacerdote insistió en que la Iglesia recomienda que las cenizas permanezcan en un lugar sagrado y no dentro de las viviendas o repartidas entre familiares, ya que considera importante conservar la integridad de los restos humanos como símbolo de fe y esperanza en la resurrección.Finalmente, recordó que más allá de una tradición religiosa, el resguardo digno de las cenizas representa también un acto de memoria, respeto y unión familiar hacia quienes han partido. EL ORBE/ JC