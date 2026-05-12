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Día de las Madres fue un Aliciente Para el Sector Restaurantero

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*Ventas Repuntaron Hasta 60% en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 11 de Mayo de 2026.- Las celebraciones por el Día de las Madres dieron un respiro al sector restaurantero del Soconusco, luego de varios meses de bajas ventas.
El pasado 10 de mayo, establecimientos afiliados al Corredor Turístico Gastronómico registraron un incremento de entre 50 y 60 por ciento en sus ingresos, informó su presidente, Carlos Carrasco.
El representante empresarial destacó que esta fecha continúa siendo la más importante para la economía local, debido a la arraigada tradición de las familias mexicanas de festejar a las madres en restaurantes y centros recreativos.
“Sabemos que los mexicanos acostumbran celebrar a sus mamás llevándolas a comer o a pasear. Para nosotros es una jornada de mucho trabajo, pero también una de las más productivas del año”, expresó.
Este repunte cobra mayor relevancia debido a que el sector venía enfrentando una disminución cercana al 30 por ciento en sus ventas habituales, derivada de la situación económica que afecta a la región, señaló.
Asimismo, indicó que la afluencia de comensales no solo fue local, sino también de visitantes provenientes de municipios cercanos y de Centroamérica, aunque consideró que el flujo turístico podría ser mayor si existiera más agilidad en los cruces fronterizos.
El tipo de cambio representa una ventaja para visitantes guatemaltecos y centroamericanos, dijo, quienes encuentran atractivos los precios en Tapachula; sin embargo, las dificultades migratorias y administrativas limitan el ingreso de más turistas.
“Mucha gente quiere venir a Tapachula porque su moneda les favorece, pero todavía existen muchas trabas en la frontera. Si hubiera mayor facilidad para el paso entre Centroamérica y México, habría más derrama económica”, sostuvo.
En materia de seguridad, el líder restaurantero reconoció el trabajo de las corporaciones municipales, estatales y federales, asegurando que actualmente existe una mejor atención hacia los visitantes extranjeros, especialmente de Guatemala, lo que ha generado mayor confianza para transitar en la región.
De cara a las próximas celebraciones del Día del Maestro y el Día del Padre, el sector mantiene expectativas positivas, aunque admiten que estas fechas no generan el mismo impacto económico que el 10 de mayo.
Finalmente, Carrasco advirtió que el inicio de la temporada de lluvias, previsto para el 15 de mayo, representa otro desafío para los negocios gastronómicos, por lo que reiteró el llamado a fortalecer la promoción turística y facilitar el acceso de visitantes centroamericanos a la frontera sur. EL ORBE/Nelson Bautista

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