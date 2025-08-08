viernes, agosto 8, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalDetienen a Implicado en la Muerte de 53 Migrantes por Accidente...
EstatalRojas

Detienen a Implicado en la Muerte de 53 Migrantes por Accidente en Tuxtla

0
6

*Presunto Integrante de Red de Traficantes del Sureste.

San Cristóbal de Las Casas, Chis.,7 de Agosto.- Elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala detuvieron en Joyobal, Quiché, departamento fronterizo con México, a Daniel Zavala Ramos, alias «Dany ZR», de 41 años, miembro de una red de traficantes de personas que operaba de la frontera sur a la frontera norte y al que se le acusa de ser parte de la red que provocó la muerte de 53 migrantes en el 2021.
La corporación dio a conocer que en un operativo en el que participaron elementos de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcóticas (SGAIA) se logró la detención de Daniel Zavala Ramos, que tiene pedido de extradición a los Estados Unidos.
Al detenido se le acusa el tráfico de personas concretamente por la muerte de 53 migrantes en diciembre del 2021, entre los municipios de Chiapa y Tuxtla. «Cargos por conspiración para traer un extranjero al país, poniendo en peligro la vida, causando lesiones corporales graves y resultando en muerte del mismo», dio a conocer la dependencia.
La corporación aseguró que la detención de Daniel Zavala Ramos constituye un golpe a las redes criminales de tráfico de personas que operan desde Guatemala hacia territorio mexicano.
Dijo que con la detención de este presunto criminal, suman 20 los capturados en lo que va del 2025, que son extraditados. «En lo que va del año y constituye un nuevo golpe contra estructuras criminales vinculadas al tráfico de personas, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional Civil para combatir este delito», dijo la dependencia.
Daniel fue trasladado vía aérea desde El Boquerón Joyabal, Departamento de Quiché, hacia la capital del país, para quedar a disposición de un Juez.
En las próximas horas será enviado a los Estados Unidos.Sun

Detienen a Implicado en la Muerte de 53 Migrantes por Accidente en Tuxtla
Artículo anterior
Ataque Armado Deja un Muerto y 1 Detenido en Arriaga
Artículo siguiente
CEJA Reafirma su Compromiso con los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En la Dulce Espera de Noah

Al Instante staff - 0
Karen Campos fue protagonista de una emotiva tarde, al celebrar Baby Shower en honor a la próxima llegada de su bebé Noah. Con...
Leer más

“Hoy realmente hay una estrategia de seguridad enfocada”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño

Al Instante staff - 0
* Secretario de Seguridad del Pueblo realiza gira de trabajo en la Región Soconusco junto al presidente municipal de Tapachula. Con el objetivo de...
Leer más

CEJA reafirma su compromiso con los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Chiapas

Al Instante staff - 0
- Juan Carlos Moreno Guillén presenta al nuevo titular del CEJA y exhorta a seguir brindando atención digna, afable y con ética. El magistrado presidente...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV