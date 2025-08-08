Detienen a Implicado en la Muerte de 53 Migrantes por Accidente en Tuxtla

*Presunto Integrante de Red de Traficantes del Sureste.

San Cristóbal de Las Casas, Chis.,7 de Agosto.- Elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala detuvieron en Joyobal, Quiché, departamento fronterizo con México, a Daniel Zavala Ramos, alias «Dany ZR», de 41 años, miembro de una red de traficantes de personas que operaba de la frontera sur a la frontera norte y al que se le acusa de ser parte de la red que provocó la muerte de 53 migrantes en el 2021.

La corporación dio a conocer que en un operativo en el que participaron elementos de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcóticas (SGAIA) se logró la detención de Daniel Zavala Ramos, que tiene pedido de extradición a los Estados Unidos.

Al detenido se le acusa el tráfico de personas concretamente por la muerte de 53 migrantes en diciembre del 2021, entre los municipios de Chiapa y Tuxtla. «Cargos por conspiración para traer un extranjero al país, poniendo en peligro la vida, causando lesiones corporales graves y resultando en muerte del mismo», dio a conocer la dependencia.

La corporación aseguró que la detención de Daniel Zavala Ramos constituye un golpe a las redes criminales de tráfico de personas que operan desde Guatemala hacia territorio mexicano.

Dijo que con la detención de este presunto criminal, suman 20 los capturados en lo que va del 2025, que son extraditados. «En lo que va del año y constituye un nuevo golpe contra estructuras criminales vinculadas al tráfico de personas, reafirmando el compromiso de la Policía Nacional Civil para combatir este delito», dijo la dependencia.

Daniel fue trasladado vía aérea desde El Boquerón Joyabal, Departamento de Quiché, hacia la capital del país, para quedar a disposición de un Juez.

En las próximas horas será enviado a los Estados Unidos.Sun