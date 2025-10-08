Dos Hombres Mueren en Accidente de Motocicleta en Escuintla

*Fueron Arrastrados Casi 5 Kilómetros, al Parecer por un Tráiler

Escuintla, Chiapas; 07 de Octubre.- Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de dos hombres la noche de este martes en la carretera federal que conduce de Escuintla a Villa Comaltitlán.

Las víctimas, de aproximadamente 32 años de edad cada una, viajaban en una motocicleta que sufrió un impacto de gran magnitud, al parecer por un tráiler.

Conductores que transitaban por el lugar reportaron este accidente al personal de guardia del 911 Emergencias C-5 Escudo Urbano de Tonalá,cuando serían aproximadamente las 19 horas,quienes fueron informados del accidente de tránsito con personas posiblemente atropelladas y fallecidas.

Hasta ese lugar se trasladaron rápidamente las diferentes corporaciones policiacas,quienes tuvieran una terrorífica escena, ya que los restos de estas dos personas estaban dispersos en un tramo de casi 5 kilómetros,lo que les sugería la violencia del impacto.

Se logró saber que el primer cuerpo sin vida fue localizado a la altura del Km 221 +100,sobre la cuneta del carril de alta velocidad.Se trataba de una persona del sexo masculino, que presentaba fractura en la pierna derecha y brazo izquierdo.

El segundo cuerpo fue localizado en el Kilómetro 224+800,a una distancia considerable,con lesiones y fracturas visibles en sus extremidades ya que había sido arrastrado más de 4 kilómetros.

Por otro lado, la motocicleta en la que se desplazaban los hoy fenecidos fue localizada a la altura del Kilómetro 225+050, la cual es una Italika de color rojo, sin placas, que estaba tirada a un costado de la carpeta asfáltica y con daños considerables.

La ubicación de los cuerpos y la motocicleta en puntos tan distantes ha iniciado una investigación para determinar la magnitud exacta del accidente,y determinar si estuvieron involucrados otros vehículos, dado que el reporte inicial mencionaba personas atropelladas.

Servicios Periciales del municipio de Tonaláse presentó para realizar las diligencias correspondientes,y posteriormente se hicieron cargo del levantamiento de ambos cuerpos, así como del aseguramiento de la motocicleta para realizar los peritajes necesarios que permitan esclarecer las causas de esta doble tragedia.

Hasta el cierre de esta edición las dos personas se encontraban en el descanso del Panteón Municipal de Escuintla en calidad de desconocidos. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda