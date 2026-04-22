Vecinos de la Colonia Vida Mejor Exigen Mayor Vigilancia y Alto a los Motonetos

Tapachula, Chiapas; 21 de Abril.- Familias del Fraccionamiento Vida Mejor lanzaron un desesperado llamado de auxilio a las corporaciones policiacas ante la creciente ola de inseguridad y contaminación auditiva provocada por grupos de sujetos que han convertido las calles del sector en una pista de carreras clandestinas, y punto de reunión para actividades sospechosas.

El punto crítico se ubica en el Andador Coapilla, esquina con la Calle San Cristóbal de Las Casas.

Según denuncias ciudadanas, es en este cruce es donde, al amparo de la oscuridad y a altas horas de la noche, se concentran sujetos a bordo de motocicletas con escapes modificados.

Los vecinos aledaños indican que ya no se puede descansar. “El ruido de los motores es ensordecedor y pasan a velocidades excesivas. Tememos que ocurra un accidente lamentable o que la situación escale a algo más grave», señaló un colono que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

Manifiestan que la tranquilidad del fraccionamiento ha sido secuestrada por estos grupos, quienes parecen no temer a las patrullas. El rugir de los motores «abiertos» rompe el silencio de la madrugada, despertando a niños y adultos mayores, mermando la calidad de vida de decenas de familias.

Ante la falta de respuesta efectiva, los vecinos exigen a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a la Policía Estatal Preventiva y Estatales rondines permanentes durante la madrugada en el sector de Vida Mejor para sancionar a los motociclistas que excedan los decibeles permitidos, los cuales se agrupan en las esquinas mencionadas y así evitar focos de delincuencia.

Antes de que pase a mayores, advirtieron los colonos, no descartaron organizarse si las autoridades continúan haciendo oídos sordos a este foco rojo de inseguridad en la zona sur-poniente de Tapachula. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda