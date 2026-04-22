Lluvias Atípicas en el Soconusco Activan Monitoreo Preventivo

*PC Exhorta a Mantenerse Informados.

Tapachula, Chiapas; 21 de Abril del 2026.- Las recientes lluvias registradas en la región del Soconusco han encendido el monitoreo de las autoridades, al tratarse de precipitaciones atípicas que se presentan antes del inicio formal de la temporada.

De acuerdo con Joaquín Ernesto Montes Molina, estas condiciones obedecen a la presencia de canales de baja presión combinados con alta humedad en la región, lo que favorece la formación de nubosidad y lluvias.

El funcionario explicó que, aunque las precipitaciones han sido considerables, hasta el momento no se han reportado afectaciones mayores, debido a que el suelo aún conserva capacidad de absorción, lo que ha evitado inundaciones o deslaves.

Sin embargo, se prevé que estas condiciones continúen en los próximos días, con lluvias puntualmente fuertes en zonas del Soconusco, Istmo Costa y Sierra Sur, mientras que en otras regiones del Estado podrían presentarse lluvias ligeras o lloviznas. El sistema de alerta temprana se mantiene en color azul, con pronósticos de entre 25 y 50 milímetros de precipitación.

Desde un enfoque social, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y reportar cualquier emergencia al 911. Asimismo, se exhorta a tomar precauciones ante posibles encharcamientos, especialmente en zonas urbanas y de tránsito constante.

En el ámbito económico, estas lluvias pueden tener efectos mixtos. Por un lado, benefician al campo al aportar humedad a los cultivos; pero por otro, podrían generar afectaciones en actividades comerciales, transporte y servicios si las precipitaciones se intensifican.

Cabe recordar que la temporada oficial de lluvias y ciclones tropicales inicia el 15 de mayo, por lo que estas condiciones anticipadas refuerzan la importancia de la prevención y la preparación comunitaria ante fenómenos meteorológicos. EL ORBE/ JC