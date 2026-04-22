Impulsan Visión de “Frontera Sur Industrial” Desde la Academia en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 21 de Abril de 2026.- En el marco de un foro académico enfocado al desarrollo regional, Exal Juan Rodríguez, director de Polos de Desarrollo y Cadenas Productivas Cluster de la Secretaría de la Frontera Sur, subrayó la importancia de acercar a los jóvenes a las políticas públicas que buscan transformar el potencial económico del sur del país.

Durante su ponencia, explicó que uno de los principales objetivos es socializar el concepto de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS), así como la visión de una “frontera sur industrial”, estrategia que pretende posicionar a esta región como un punto clave para la inversión y la generación de empleos.

Toda política pública requiere del entendimiento y participación de la sociedad para alcanzar resultados, señaló, por lo que espacios como este foro permiten explicar a los estudiantes el origen, propósito y alcance de estos proyectos, incluyendo su relación con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Reconoció que existe incertidumbre entre la población debido a antecedentes de proyectos que no se concretaron, así como dudas sobre los procesos de licitación de los polos de desarrollo. No obstante, aseguró que actualmente se trabaja en la reactivación de estos procesos, con nuevas bases y mecanismos que buscan atraer inversión, principalmente de carácter internacional.

Rodríguez enfatizó que la participación de la academia es fundamental, ya que los estudiantes representan el capital humano que dará sustento a estos proyectos en el futuro. En ese sentido, hizo un llamado a involucrarse activamente en la construcción de esta nueva etapa económica para la región.

Finalmente, destacó que el éxito de esta estrategia dependerá no solo de las decisiones gubernamentales, sino de la colaboración entre autoridades, sector educativo y sociedad, en un esfuerzo conjunto por detonar el desarrollo económico en la frontera sur. EL ORBE/ JC