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Edificaciones Antiguas Ponen en Riesgo a Peatones en Tapachula

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*- Diversas Construcciones Presentan Severos Daños en su Infraestructura
*- Ya han Ocurrido Casos de Desplome de Paredes, Causando Lesiones a Transeúntes

Tapachula, Chiapas; 21 de Abril de 2026.- El deterioro de inmuebles históricos en el primer cuadro de la ciudad se ha convertido en un riesgo constante para la población. Lo que en su momento representó el auge arquitectónico de Tapachula durante las décadas de 1920 y 1930, hoy evidencia abandono, fragilidad estructural y falta de intervención oficial.
El ingeniero Abraham Ruiz Matías, especialista en vías terrestres y desarrollo urbano, advirtió que numerosas construcciones presentan daños severos derivados de su antigüedad y de materiales como adobe y bambú, altamente vulnerables tras años de exposición a la humedad.

Estas condiciones, señaló, elevan la probabilidad de desprendimientos que pueden causar lesiones graves o incluso la muerte.
“Una estructura debilitada puede colapsar en cualquier momento, el impacto de fragmentos pesados sobre una persona podría ser fatal.
“Es urgente que las autoridades intervengan con acciones como apuntalamiento o demolición controlada”, expresó.
El especialista también criticó la falta de supervisión técnica en el municipio, atribuyendo parte del problema a la ausencia de personal calificado en áreas clave.
Decisiones sobre infraestructura recaen en funcionarios sin formación en construcción, lo que deriva en omisiones y desorganización administrativa, dijo.
A diferencia de otras ciudades con normativas estrictas en conservación patrimonial, en Tapachula no existe un control efectivo sobre la modificación ni el mantenimiento de edificaciones antiguas.
Aunque hay reglamentos vigentes, estos rara vez se aplican con rigor, lo que permite que inmuebles en mal estado permanezcan sin atención.
Subrayó que preservar la identidad arquitectónica no debe comprometer la seguridad de la población. Propuso actualizar criterios técnicos, integrar un padrón de construcciones antiguas, sancionar a propietarios negligentes y adoptar métodos de rehabilitación modernos. EL ORBE/Nelson Bautista

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