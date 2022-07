Pobladores de Mapastepec Protestan Ante la CFE por Fallas en el Suministro Eléctrico

* Solicitan el Cambio de un Transformador.

Tapachula, Chiapas; 08 de Julio del 2022.- Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Mapastepec, en la parte media de la región Costa de la entidad, protestaron este día en las inmediaciones de las oficinas de esa dependencia porque no cuentan con el servicio.

Aún cuando el personal de la paraestatal no se ha presentado a verificar las causas del corte del suministro, se cree que el transformador ya no sirve.

Los manifestantes dijeron ser habitantes del ejido Guadalupe, ubicado en la parte alta de ese municipio, quienes decidieron presentarse a esa subestación y realizar la protesta para exigir atención y respuestas.

El plantón comenzó alrededor de las 08:30 horas y esperaron que alguien escuchara su malestar y no fue sino hasta las 10 de la mañana que salió un técnico del área de Distribución, quien se comprometió -según la versión de los usuarios- a que se trasladaría a Tapachula para ir por un transformador nuevo.

Para ello les pidió que debieran suspender la protesta, pero los pobladores dejaron en claro que mantendrán su postura hasta que les hayan restituido el fluido, que hasta el cierre de la edición todavía no se había cumplido.

Situaciones similares pasaron durante la semana en Tapachula, en donde habitantes de diversas colonias protestaron en eventos separados fuera de las oficinas de la CFE, también por la falta de servicio y mala atención. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello