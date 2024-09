SAPAM Deja Obra Inconclusa en Huixtla

* Rompe el Pavimento y al Terminar no lo Reparan.

Huixtla, Chiapas; 4 de Diciembre.- Vecinos de la Calle Belisario y Avenida Aldama, se encuentra inconformes por dos agujeros que abrió el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) pues cuando pasan los automovilistas deben librarlo para no caer en dichos agujeros.

Esta obra inconclusa que dejó el organismo arriesga de forma innecesaria a toda persona en el transcurso de la noche, ya que puede sufrir un accidente; señalan los vecinos que esto no es la primera vez en que el SAPAM deja inconcluso sus trabajos y no arregla bien la tubería de agua potable.

Solicitan al Edil supervise los trabajos que “hace” Sapam y concluyan la reparación de la conexión de tubería de agua potable, pues han cambiado en múltiples ocasiones a los Directores de dicho organismo y todo continúa igual. José Ángel López