Miles de Hectáreas no Tienen Sistemas de Riego en la Región del Soconusco

*Enfrentan Incertidumbre Ante la Falta de Lluvias.

Metapa de Domínguez, Chiapas; 24 de Agosto del 2025.- En la región de la Costa-Soconusco de Chiapas existen miles de hectáreas de cultivo que no cuentan con sistemas de riego, y con las afectaciones que ha generado la sequía provocada por el fenómeno climático conocido como “canícula”, el sector agrícola enfrenta una gran incertidumbre para poder seguir produciendo en el campo.

Lo más viable es invertir en sistemas de riego, lo que pocos hacen mediante una importante inversión, con el objetivo de subsistir de su actividad. Lamentablemente, la mayoría de los productores está descapitalizado.

Samuel Yoqui López, técnico y especialista en la instalación de quipos de riego, manifestó que la inversión es muy variada para poder adquirir equipos y sistemas de riego, pero hay productores que piden en algunos casos hasta paneles solares, debido a que las parcelas están alejadas de la red eléctrica.

Sin embargo, reconoció que tecnificar los campos de cultivo ya es una necesidad, debido a la falta de lluvias cada año. Y un ejemplo es lo sucedido en la actualidad con la canícula. En donde la ausencia de lluvias y el fuerte calor dejó pérdidas económicas millonarias en el sector.

En la presente temporada, a pesar de que se supone es “de lluvias”, se ha incrementado la venta de materiales y equipos para riego hasta un 50% más. Haciendo un comparativo con años anteriores, manifestó.

“Eso nos demuestra que la desesperación que hay en el sector agrícola, y quienes tienen la posibilidad, están invirtiendo para poder seguir produciendo en el campo en esta región”, comentó.

En cuanto a los precios de dichos equipos, dijo que son muy variados y va dependiendo lo que quiere el cliente, pero pueden ir de los 45 mil hasta los 100 mil Pesos.

Otro tema que también se tendrá que empezar a visualizar por parte de los productores, es hacer un buen uso del agua, pues la mayoría utiliza pozos artesianos, o toman agua de los principales afluentes de la región.

“Y a pesar de que aquí en la zona se podría decir que tenemos agua en abundancia, es necesario empezar a cuidarla y no tener problemas de desabasto en un futuro no muy lejano”, afirmó. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros