No Permitieron Instalación de Urnas en Algunas Secciones de Huixtla

Huixtla, Chiapas; 1 de Junio de 2025.- Este domingo tal como debería contemplarse las instalación de casillas para votar por Ministros, Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación, en el seccional 0587 de la Escuela Primaria Urbana del Estado “Manuel Rea”, debido al paro magisterial, el Director de dicha institución no permitió que se instalara la urna, por lo que los funcionarios del INE tuvieron que buscar una sede alterna, precisamente frente a esta escuela, ubicada en Avenida Juárez.

En el seccional 0584 Escuela Primaria “Huixtla”, se realizó con tranquilidad la elección.

La casilla 0588 en la Escuela Secundaria “Dr. Manuel Velasco Suarez”, no permitieron la instalación de casillas moviéndose la urna para Avenida Abasolo y Calle Mina.

No se reportaron incidentes en este nuevo ejercicio democrático, mientras la Policía Estatal Preventiva realizó recorridos de vigilancia ante cualquier incidente que se presentara.

En el municipio de Huehuetán, Sección 548 Escuela Primaria “Benito Juárez” barrio Guadalupe se percataron que ya venían marcadas las boletas, por lo que se canceló la votación.

En los demás seccionales se continuó con la jornada electoral de manera normal.

En Villa Comaltitlán, Escuintla, Acapetahua, Tuzantán y Mazatán se realizó la votación de manera normal. EL ORBE/JoséÁngel López