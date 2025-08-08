Secretario de Seguridad del Pueblo Asiste a Inauguración de Vialidades en Tapachula

El Secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañó al presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, a la inauguración de la obra de pavimentación hidráulica de calles con red de agua entubada, red de drenaje sanitario y alumbrado público en la calle 15a Oriente entre Avenida Central Norte y Tercera Avenida Norte en la Colonia Centro.



1 de 2

El funcionario afirmó que el alumbrado público representa más seguridad, al poder salir a las calles sin miedo, teniendo un lugar iluminado por el cual caminar para poder llegar con confianza a nuestro destino.Asimismo, aplaudió el esfuerzo que las autoridades municipales de Tapachula están logrando en materia de seguridad bajo el liderazgo de esta Nueva ERA.