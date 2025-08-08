viernes, agosto 8, 2025
Secretario de Seguridad del Pueblo Asiste a Inauguración de Vialidades en Tapachula

El Secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañó al presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, a la inauguración de la obra de pavimentación hidráulica de calles con red de agua entubada, red de drenaje sanitario y alumbrado público en la calle 15a Oriente entre Avenida Central Norte y Tercera Avenida Norte en la Colonia Centro.

El funcionario afirmó que el alumbrado público representa más seguridad, al poder salir a las calles sin miedo, teniendo un lugar iluminado por el cual caminar para poder llegar con confianza a nuestro destino.
Asimismo, aplaudió el esfuerzo que las autoridades municipales de Tapachula están logrando en materia de seguridad bajo el liderazgo de esta Nueva ERA.

CEJA Reafirma su Compromiso con los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Chiapas
