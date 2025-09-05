Gobierno de Chiapas Fortalece la Alfabetización con 30 Mil Kits Educativos

*Se Entregarán de Manera Gratuita a Beneficiarios del Programa.

Con el propósito de garantizar el derecho universal a la educación y en cumplimiento a la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Educación de Chiapas realizó la entrega de 30 mil kits a integrantes del programa de alfabetización Chiapas Puede, acción que representa una acción contundente más en la erradicación del analfabetismo en los 124 municipios de la entidad.

Cada kit incluye libros, cuadernos de trabajo, lápices y diversos insumos esenciales para el desarrollo de las actividades escolares, y se entrega de manera gratuita y exclusiva a las personas oficialmente inscritas en el programa.



1 de 2

La estrategia se sustenta en el modelo “Matías de Córdova”, que incorpora materiales didácticos elaborados a partir del trabajo colaborativo de académicos, con un enfoque en las etnopedagogías y en la valoración de las raíces culturales de los pueblos originarios, como parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje.La distribución del material se realiza de forma directa mediante los enlaces municipales, quienes entregan los kits a las y los asesores, y éstos a su vez a las y los educandos, bajo la supervisión de los coordinadores regionales del programa, garantizando un ejercicio sustentado en los principios de transparencia y legalidad.De manera paralela y como parte de la consolidación del programa, se ha puesto en marcha el Sistema Integral de Gestión para la Alfabetización (SIGA), una herramienta digital que permite a coordinadores, asesores y educandos acceder, validar y dar seguimiento a la información desde cualquier localidad, una innovación que facilita el control de los círculos de estudio activos y permite un acompañamiento individualizado hasta la conclusión del proceso formativo.Con estas acciones, la Secretaría de Educación de Chiapas refrenda el compromiso de transformar la vida de miles de chiapanecas y chiapanecos mediante la alfabetización, reconociendo que la suma de esfuerzos interinstitucionales y comunitarios es clave para que el estado deje de ocupar el primer lugar nacional en índices de analfabetismo y avance hacia una sociedad más justa, equitativa y con mayores oportunidades para todas y todos, en el camino de alzar la bandera blanca en alfabetización.Boletín Oficial