Proyectos Anunciados por Sheinbaum dan Esperanzas a Productores del Soconusco

*Principalmente el Polo de Desarrollo.

Tapachula, Chiapas 23 de Septiembre del 2025.- Las palabras de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar el desarrollo de esta región fronteriza con diferentes proyectos, es algo que nos ilusiona y nos alienta, porque también hay que reconocer que en la cuarta transformación hemos recibido muchas propuesta, pero hasta ahí, comentó en entrevista el productor de la región, Jorge Arroyo Ruiz.



Aseguró que los campesinos de la región, lo que quieren es seguir trabajando, seguir produciendo alimentos, pero hasta la fecha es incosteable, debido a que compran los insumos a muy alto costo derivado a que aquí en México se pagan muchos impuestos, y no pueden tener la competitividad con el mundo, debido a que el comercio esta globalizado.“Ojalá sean ciertos todos los planteamientos de la Presidenta. Hace unos días apareció el secretario de Agricultura del Estado, para pedirnos disculpa que no fuimos contemplados en el presupuesto. Y noticias malas tenemos muchas, la verdad, nos están afectando mucho. Pero, Bendito Dios, nosotros somos gente de trabajo, y queremos continuar luchando. Y ojalá y Dios quiera que no echen a perder de plano el país, y que sí sea real la propuesta que la presidenta hizo”, subrayó.Arroyo Ruiz consideró que son varias cosas las que necesita el sector agrícola de la región, como es el caso de una institución crediticia, a donde ellos puedan acudir, debido a que se encuentran descapitalizados. Y en este momento necesitan créditos blandos para poder invertir, porque no hay dinero, el combustible esta caro, también el fertilizante, y los diferentes insumos para poder hacer producir la tierra.Agregó que el planteamiento de la ejecutivo federal, de construir una harinera, en donde todas las ganancias que se generen serán distribuidas entre los productores, es algo muy positivo. Solo falta que sea bien administrada y que no se vayan a robar el dinero. EL ORBE/ JC.