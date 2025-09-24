miércoles, septiembre 24, 2025
El Soconusco ha Perdido el 89% de su Vegetación Original: Investigador

Tapachula, Chiapas 23 de septiembre de 2025.- La región del Soconusco enfrenta una crisis ambiental sin precedentes, en las últimas tres décadas, ha perdido el 89% de su vegetación original, principalmente a causa de la deforestación, advirtió Vicente Castro Castro, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
De acuerdo con el académico, la tala indiscriminada y la expansión de zonas agrícolas y urbanas han sido los principales factores detrás de este alarmante deterioro. La deforestación se ha intensificado en los últimos años, agravando problemas como el cambio climático, la erosión del suelo y la escasez de agua, subrayó.
La situación es crítica tanto en las zonas altas como en las bajas del Soconusco. En las áreas montañosas, el saqueo de maderas preciosas ha provocado una pérdida significativa de cobertura forestal, mientras que en las partes bajas, la vegetación ha cedido terreno ante el crecimiento desordenado de asentamientos humanos.
Precisó que, según datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente, el escaso 11% de vegetación que aún persiste se concentra principalmente en áreas naturales protegidas.
Además, indicó que la tasa anual de deforestación en la última década ha oscilado entre el 10 y el 40%, lo que ha derivado en consecuencias ambientales severas: pérdida de fertilidad del suelo, disminución de la capacidad de captación de dióxido de carbono y desequilibrios en los ecosistemas locales.
Más allá del impacto ambiental, también alertó sobre repercusiones en la salud pública, como el aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos y la reducción en la disponibilidad de agua potable.
Frente a este panorama, el investigador hizo un llamado urgente a implementar políticas efectivas de conservación, reforestación y uso responsable del suelo.
Es vital proteger lo poco que queda y recuperar áreas degradadas, antes de que los daños sean irreversibles, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista

Secretaría de Educación y Unicef Realizan Jornada Inclusiva en Tapachula
