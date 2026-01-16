Respalda SSP Acciones Para la Protección de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes

*Presenta Decálogo Humanista en Tapachula.

Chiapas; 15 de enero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y el bienestar de mujeres, niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, participó en la presentación del Decálogo Humanista para la Protección de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, junto al fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, así como autoridades estatales, municipales, y representantes de la sociedad civil de los municipios de Pijijiapan y Tapachula.



Durante el encuentro se resaltó la importancia de generar entornos seguros, libres de violencia y discriminación, mediante estrategias enfocadas en la prevención, la atención integral, el acceso a la justicia y la promoción de una cultura de paz con enfoque intercultural y perspectiva de género.El Secretario de Seguridad del Pueblo reiteró su compromiso de mantener y fortalecer la presencia institucional con un enfoque humanista y de proximidad social, garantizando la aplicación de la ley y la protección de la ciudadanía con Cero Corrupción y Cero Impunidad en esta Nueva ERA.Con estas acciones y en seguimiento a los lineamientos del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP continúa sumando esfuerzos para construir un Chiapas más seguro, justo y con bienestar para todas y todos.Boletín Oficial