Golpe a la Delincuencia en Ocozocoautla: SSP Logra 7 Detenciones Clave

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; 11 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) Fiscalía General del Estado (FGE), da a conocer que, derivado de dos acciones interinstitucionales encabezadas por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, realizadas en la comunidad de Ocuilapa, municipio de Ocozocoautla de Espinosa, se logró la detención de un total de siete personas identificadas como generadores de violencia en la región.

Como resultado de la segunda intervención operativa, fueron detenidas cuatro personas más, entre ellas dos menores de edad, quienes responden a los nombres de Carlos “N”, Cristian D “N” alias “El Buqui”, Ricardo “N” alias “Tiburoncín” y “Cristian “N”, quienes refirieron pertenecer al “Cartel Chiapas-Guatemala”. Asimismo, se aseguró un arma corta llama especial, calibre de 9 mm con 9 cartuchos útiles, un arma larga AK-47 calibre 7.62 x 39 mm con dos cargadores y 23 cartuchos útiles, una motocicleta y 23 bolsitas, que contenían sustancia granulada y cristalina con las características propias de la droga conocida como cristal.
Las personas detenidas, así como los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica conforme a derecho, garantizando en todo momento el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Boletín Oficial

