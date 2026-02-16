Chiapas Fortalece Acciones Contra el Embarazo a Temprana Edad

* Imparten Taller a Directivos y Docentes de Secundarias.

Con el compromiso de promover entornos escolares seguros, informados y protectores de los derechos de niñas y adolescentes, la Secretaría de Educación de Chiapas, encabezada por Roger Mandujano, a través de la Unidad de Igualdad de Género, llevó a cabo el taller “Embarazo a Temprana Edad”, dirigido a personal directivo y docente de Secundarias Generales y Técnicas del Subsistema Federalizado.

Esta importante acción tiene como objetivo fortalecer la prevención, detección y el acompañamiento oportuno ante situaciones de embarazo a temprana edad, brindando herramientas al personal educativo para una atención sensible, oportuna y con perspectiva de género, desde las escuelas y en coordinación con las familias y las instituciones.

El taller responde a las instrucciones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, de impulsar estrategias interinstitucionales que garanticen el bienestar, la protección de los derechos y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, reconociendo a la educación como un pilar fundamental para la transformación social.

En representación de Milena Arellanes Pinto, coordinadora ejecutiva y titular de la Unidad de Igualdad de Género, María Isabel Llaven Aguilar, asesora académica, subrayó que la Secretaría de Educación impulsa acciones preventivas desde las escuelas primarias y secundarias, orientadas a la identificación temprana de posibles situaciones de violencia y su adecuada canalización.

Destacó además que las Unidades de Igualdad de Género están presentes en todas las dependencias de la administración pública estatal y desempeñan un papel clave en la atención de temas sensibles como el embarazo a temprana edad, el cual en muchos casos, está vinculado a situaciones de violencia sexual contra niñas y adolescentes.

Por su parte, Harumy Nayeli Figueroa García, directora de Evaluación de Programas Institucionales y responsable de la Institucionalización, Gestión Pública y Cultura Institucional de la Unidad, resaltó la importancia de la capacitación continua del personal docente y directivo, a fin de fortalecer sus capacidades para atender esta problemática en el ámbito escolar y brindar orientación adecuada, empática y responsable a las y los estudiantes.

El taller fue impartido por Verónica Duarte Villafaña, enlace de la Unidad de Desarrollo de Capacidades de la Subdirección de Salud de la Mujer de la Secretaría de Salud, quien abordó temas clave como la definición y clasificación del embarazo a temprana edad —que puede presentarse en la adolescencia temprana (10 a 14 años), media (15 a 17 años) y tardía (18 a 19 años)—, así como los riesgos físicos, emocionales y sociales asociados, cuando el cuerpo y la mente aún no están preparados. También se reflexionó sobre las causas, entre ellas la violencia sexual, los matrimonios o relaciones forzadas y la limitada disponibilidad de servicios de orientación en salud sexual, así como las consecuencias económicas, sociales y educativas, que pueden derivar en deserción escolar y proyectos de vida truncados.

Asimismo, se compartió información sobre los organismos internacionales que trabajan en la prevención, detección y acompañamiento del embarazo a temprana edad, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), Unicef y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En el ámbito nacional, se destacó el trabajo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), así como de instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Salud, Conapo, Imjuve, la Secretaría de Educación Pública y los Sistemas DIF, que de manera coordinada impulsan programas de atención integral y acompañamiento a madres adolescentes y sus familias.

Con estas acciones, la Secretaría de Educación refrenda su compromiso con las niñas, niños y adolescentes, promoviendo una educación sexual integral con enfoque de derechos, en armonía con el principio del Lekil Kuxlejal y la visión de la Nueva Escuela Mexicana, para garantizar su desarrollo social, académico y una mejor calidad de vida, reconociendo al personal directivo y de supervisión como actores clave en la construcción de comunidades educativas más justas, informadas e igualitarias. Boletín Oficial