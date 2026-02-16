lunes, febrero 16, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalAlerta SSP Sobre “Ghost Tapping” una Nueva Modalidad de Fraude
EstatalPortada

Alerta SSP Sobre “Ghost Tapping” una Nueva Modalidad de Fraude

0
17

* Realizan Cargos no Autorizados en Tarjetas Bancarias.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 15 de Febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Guardia Estatal Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude denominado “Ghost Tapping”, que permite realizar cargos no autorizados en tarjetas bancarias.
Personal especializado de la SSP destacó que este mecanismo consiste en acercar una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con tecnología NFC (tecnología de comunicación inalámbrica) para procesar pagos automáticos, sin necesidad de contacto físico, firma o número confidencial. La transacción se realiza en segundos, aprovechando la proximidad entre el delincuente y la víctima.


Alerta SSP Sobre “Ghost Tapping”
una Nueva Modalidad de Fraude
A fin de prevenir este delito cibernético, la SSP emite las siguientes recomendaciones: activar alertas bancarias para recibir notificaciones inmediatas de cada transacción; nunca compartir NIP o códigos por teléfono, y verificar siempre el monto que aparece en la terminal antes de autorizar un pago. Y ante un posible fraude, se encuentra disponible el número 800 221 14 84.
Con estas acciones y bajo la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP refrenda su compromiso de impulsar estrategias de prevención de ciberdelitos para proteger el patrimonio de las y los chiapanecos. Boletín Oficial

Artículo anterior
Chiapas Fortalece Acciones Contra el Embarazo a Temprana Edad
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez y Julio Berdegué Supervisan Avances de la Planta Moscamed en Metapa de Domínguez
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Es Tapachula, con aroma a Chiapas.

Al Instante staff - 0
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Lunes 16 de febrero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Ellas Brillarán Junto a Maylen Alvarado, en la Expo Feria Tapachula 2026

Al Instante staff - 0
Tapachula ya vive el ambiente festivo previo a la coronación de Maylen Alvarado, quien será proclamada reina el próximo 5 de marzo durante el...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV