Alerta SSP Sobre “Ghost Tapping” una Nueva Modalidad de Fraude

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 15 de Febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Guardia Estatal Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude denominado “Ghost Tapping”, que permite realizar cargos no autorizados en tarjetas bancarias.

Personal especializado de la SSP destacó que este mecanismo consiste en acercar una terminal portátil a una tarjeta o dispositivo con tecnología NFC (tecnología de comunicación inalámbrica) para procesar pagos automáticos, sin necesidad de contacto físico, firma o número confidencial. La transacción se realiza en segundos, aprovechando la proximidad entre el delincuente y la víctima.

A fin de prevenir este delito cibernético, la SSP emite las siguientes recomendaciones: activar alertas bancarias para recibir notificaciones inmediatas de cada transacción; nunca compartir NIP o códigos por teléfono, y verificar siempre el monto que aparece en la terminal antes de autorizar un pago. Y ante un posible fraude, se encuentra disponible el número 800 221 14 84.

Con estas acciones y bajo la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP refrenda su compromiso de impulsar estrategias de prevención de ciberdelitos para proteger el patrimonio de las y los chiapanecos.