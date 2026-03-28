Fortalece IMSS Chiapas Captación de Sangre Para Cirugías en el Soconusco

*Impulsa Donación Altruista a Través de Brigadas.

El Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas registró un incremento en la captación de tejido sanguíneo, con lo que se asegura la continuidad de cirugías y tratamientos oncológicos.

El éxito en la suficiencia de hemocomponentes se debió al trabajo conjunto derivado del convenio con el Banco Estatal de la Secretaría de Salud, así como a brigadas del personal del IMSS en diversas empresas y centros educativos para fomentar la donación altruista.

Estas acciones se alinearon con la visión del Director General del Seguro Social, Maestro Zoé Robledo, quien ha impulsado la donación no sólo para salvar vidas, sino también como una herramienta de salud preventiva para el donante.



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El jefe de Laboratorio y Banco de Sangre del Hospital “Nueva Frontera”, Abraham Cuauhtémoc Gómez Choel, informó que en un día se recibieron hasta 70 donadores, quienes fueron sometidos a una evaluación médica para garantizar la calidad y seguridad de la sangre obtenida.Señaló que, incluso en casos de grupos sanguíneos de difícil acceso, la colaboración con el Banco Estatal permite responder con oportunidad a cirugías críticas y tratamientos contra el cáncer.Con este incremento en las reservas, el Hospital “Nueva Frontera” reafirma su compromiso con la salud, al fortalecer la disponibilidad de sangre para la atención de pacientes. Boletín Oficial