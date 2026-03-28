Eduardo Ramírez Pone en Marcha Operativo Semana Santa Segura en Chiapas

*Desde la Bahía Santa Brígida, en Arriaga, el Gobernador Destacó la Coordinación Para Garantizar Seguridad y Hospitalidad en Carreteras y Centros Turísticos.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el inicio del operativo Semana Santa Segura desde la Bahía Santa Brígida, en el municipio de Arriaga, donde destacó que autoridades federales, estatales y municipales actuarán de manera coordinada para garantizar la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de quienes transiten por las carreteras y visiten los más de 62 destinos turísticos de Chiapas.

Durante su mensaje, acompañado por representantes de las Fuerzas Armadas e integrantes del Gabinete, el mandatario resaltó el trabajo conjunto que se ha consolidado mediante esta estrategia, orientada a la prevención, la protección de la vida y el fortalecimiento del Estado de derecho.



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Ramírez Aguilar convocó a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como a prestadores de servicios turísticos, a brindar un trato empático, respetuoso, amable y solidario a quienes visiten la entidad, al señalar que ello favorecerá la derrama económica y la prosperidad. Asimismo, anunció que enviará un decreto para que las autoridades municipales cuenten con facultades para resguardar a personas en estado de ebriedad, con el objetivo de proteger su integridad y la de la ciudadanía.“Tenemos cascadas, ríos, selva, zonas arqueológicas, playas, pueblos mágicos, gastronomía, culturas, música, tradiciones, textiles, Chiapas tiene mucho que ofrecer al mundo. Invito a que en esta temporada trabajemos con hospitalidad, a cumplir las leyes y los reglamentos, pero, sobre todo, a que nos visiten y disfruten nuestros centros turísticos. Estaremos atentos para auxiliar en las carreteras y proteger a las familias chiapanecas, así como a las y los turistas. Bienvenidos a Chiapas”, expresó.En el marco de esta gira, el gobernador también inauguró el camino Pesquería La Línea – Emiliano Zapata, obra que representó una inversión superior a 19.5 millones de pesos, en beneficio de más de 45 mil habitantes. Destacó que esta vialidad fortalecerá la conectividad y facilitará actividades relacionadas con la salud, la educación, el comercio y el turismo.El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que el operativo se despliega en coordinación con fuerzas de los tres órdenes de gobierno, con la participación de más de 10 mil 200 elementos en los 124 municipios. Detalló que se cuenta con siete vehículos tipo Kanan y seis embarcaciones en zonas costeras y turísticas.Añadió que se han dispuesto tres helicópteros, un Black Hawk, un Bell 407 y un Bell 206, además de dos aeronaves no tripuladas y más de 14 drones para labores de vigilancia. Indicó también que operan 18 grúas gratuitas en todo el estado para brindar apoyo a la población, reforzando el enfoque de proximidad social.El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, destacó que existe coordinación institucional para que el turismo local, nacional e internacional disfrute con tranquilidad los principales destinos y carreteras, con la meta de alcanzar saldo blanco durante este periodo vacacional.El secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, dio a conocer que, mediante un despliegue interinstitucional, participarán buzos, rescatistas, paramédicos y brigadistas forestales, además de la instalación de 216 módulos de atención en municipios y regiones turísticas. Exhortó a la población a disfrutar la temporada con responsabilidad y prudencia para evitar accidentes.Por su parte, el secretario de Turismo, Segundo Guillén Gordillo, señaló que se han instalado 46 módulos informativos en destinos turísticos, con el apoyo de más de 100 informadores institucionales y más de 460 guías certificados. Reconoció el impulso del gobernador en la capacitación del sector y afirmó que Chiapas vive una nueva etapa turística, donde la seguridad es un eje central y el turismo de naturaleza se consolida como referente.El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que se implementarán acciones permanentes de vigilancia sanitaria en hospitales y en centros turísticos de 51 municipios, con la participación de más de 500 trabajadores de la salud. Asimismo, hizo un llamado a la población a reforzar las medidas preventivas y disfrutar el periodo vacacional con responsabilidad.El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, subrayó que, mediante el programa Carreteras Vivas, no solo se construyen caminos, sino que se generan condiciones de prosperidad y futuro para las comunidades. Explicó que el camino Pesquería La Línea – Emiliano Zapata facilitará el tránsito vehicular y la comercialización en la región.La diputada federal del Distrito VII, Azucena Arreola Trinidad, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por concretar esta obra, al señalar que responde a una demanda prioritaria y contribuye a dignificar la infraestructura carretera en beneficio de diversas comunidades.El alcalde de Arriaga, Alejandro Patrinos Fernández, valoró el respaldo del gobierno estatal en materia de seguridad, lo que permitirá que los más de 30 mil turistas esperados disfruten con tranquilidad los atractivos de la región. Agradeció también la construcción del tramo carretero de la Pesquería La Línea al Ejido Emiliano Zapata, al considerar que fortalecerá la movilidad de estudiantes, pescadores y comerciantes.Estuvieron presentes el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el comandante de la 22a Zona Naval, vicealmirante Miguel Ángel Núñez de la Huerta; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Inés Meléndez Estrada; el comandante de la 36 Zona Militar, Javier Guzmán Alvarado; el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; la secretaria técnica de la Mesa de Paz, María Baldramina Zepeda Melgar; la secretaria de Pesca y Acuacultura del Pueblo, Judith Torres Vera; Miguel Rigoberto Zúñiga Juárez, en representación de la fiscal federal en Chiapas; así como el comisariado ejidal de Santa Brígida, Jeisy Martínez Celaya; el agente municipal de Pesquería La Línea, Abenego Ruiz Pérez, entre otras autoridades. Boletín Oficial