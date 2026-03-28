Sophia Zavaleta Representará a la Escuela Primero de Mayo en las Olimpiadas de Conocimiento Infantil 2026

Tapachula, Chiapas; 27 de Marzo del 2026.- Personal docente y administrativo de la escuela primaria “Uno de Mayo” de la Ciudad de Tapachula, mostraron beneplácito y dieron total respaldo a la alumna Sophia Alejandra Zavaleta Ramírez, del Sexto grado grupo A, quien los representará en las próximas Olimpiadas de Conocimiento Infantil en su edición 2026.

La institución educativa del turno matutino con clave 07EPR0054T del sector 02 en la Ciudad de Tapachula, Chiapas, concluyó su olimpiada de conocimiento en su etapa interna con sus mejores estudiantes entre niñas y niños, logrando trascender con una calificación altamente favorable la estudiante del sexto grado grupo A, Sophia Alejandra Zavaleta Ramírez, quien pasó a la siguiente competencia a mediados del próximo mes de abril en su etapa regional de zona.

El director de dicha escuela primaria, Jorge Alberto Zúñiga Hernández, reconoció el esfuerzo, la disposición y la entrega de los alumnos de la institución educativa y resaltó el resultado de la ganadora, producto de una sinergia entre los docentes de la escuela y los padres de familia.

Zúñiga Hernández acompañado de la maestra Selene Cristal Velázquez Gómez y demás docentes de la institución, mostraron beneplácito por los resultados y mostraron disposición por sumar esfuerzos y coadyuvar con su mejor cuadro estudiantil, de quien consideraron, hará un extraordinario papel en la siguiente etapa de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, un concurso impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde 1961, que evalúa el rendimiento académico de estudiantes del 6 grado de primaria en español, matemáticas, ciencias y más.

El Gobierno de México que preside la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), busca premiar la excelencia académica mediante reconocimientos y becas a menudo en colaboración con instituciones bancarias y mediante un proceso de tres etapas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros