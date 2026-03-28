Extracción de Materiales Pétreos Pone en Riesgo la Existencia del Río Coatán

* Piden a Conagua Detener el Saqueo.

Tapachula, Chiapas; 27 de Marzo de 2026.- El río Coatán, uno de los afluentes más representativos del Soconusco, enfrenta una de las peores crisis ambientales de su historia. La reducción sostenida de su caudal, documentada desde la década de 1970, ha encendido las alertas entre especialistas, quienes advierten un posible colapso del ecosistema si no se toman medidas urgentes.

Vicente Castro, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), señaló que uno de los principales factores del deterioro es la extracción indiscriminada de material pétreo arena y piedra en las riberas del río.

De acuerdo con el académico, gran parte de estas actividades se realiza fuera del marco legal, sin contar con los estudios de impacto ambiental requeridos.

El retiro del suelo elimina la capa impermeable que permite el flujo del agua en la superficie, provocando que el caudal se infiltre hacia el subsuelo, explicó.

Si bien este proceso contribuye a la recarga de acuíferos, en este caso acelera la desaparición del río, con efectos directos sobre la biodiversidad, la vegetación y las condiciones climáticas locales.

A esta problemática se suma la falta de vigilancia por parte de las autoridades. Calificó como una “omisión institucional” la actuación de las autoridades, y señaló a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la limitada supervisión ante estas prácticas.

El escenario se agrava con otros factores como el crecimiento demográfico, que incrementa la demanda de agua, las actividades agropecuarias, que requieren grandes volúmenes del recurso, y la disminución de lluvias asociada al cambio climático.

En varios puntos de la Ciudad, como el Libramiento y la zona de Framboyanes, el caudal del río ya es mínimo, consecuencia de desvíos y extracciones irregulares.

El investigador advirtió que la posible desaparición del Coatán, como ha ocurrido con otros ríos en la costa de Chiapas, refleja una crisis hídrica de mayor escala.

Ante este panorama, el llamado es a la acción conjunta de autoridades, instituciones y ciudadanía, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista