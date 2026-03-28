Instalan Plantón en el Juzgado de Control de Tapachula

* Integrantes del MAOLN Exigir Liberación de un Detenido.

Tapachula, Chiapas; 27 de Marzo de 2026.- En un acto de protesta con implicaciones sociales y jurídicas, integrantes del Movimiento Amplio de Organizaciones para la Liberación Nacional (MAOLN) instalaron un plantón en la explanada del Juzgado de Control de Tapachula, ubicado a un costado del CERESO No. 3, sobre la Carretera Costera hacia Huixtla.

Alrededor de 15 manifestantes participan en esta acción encabezada por el vocero Ángel Tercero Ibarra, quien denunció públicamente presuntos actos de tortura cometidos por elementos de la corporación FRIP-PAKAL en contra de Óscar Trinidad Carbajal, quien actualmente permanece hospitalizado en esta ciudad.

De acuerdo con los manifestantes, la protesta también busca reforzar la huelga de hambre que mantiene Romeo Ibarra Espinosa en el exterior del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, en demanda de justicia y atención a este caso.

Desde una perspectiva jurídica, las acusaciones planteadas no son menores. La presunta tortura, de confirmarse, constituiría una grave violación a los derechos humanos y al debido proceso, principios fundamentales establecidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. En ese sentido, la exigencia de los manifestantes apunta no solo a la liberación del detenido, sino también a la reparación integral del daño y la separación inmediata de los funcionarios señalados.

El MAOLN ha advertido que el plantón se mantendrá de manera indefinida hasta obtener una respuesta clara por parte del Gobierno Estatal, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, así como de las autoridades judiciales competentes.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de garantizar mecanismos efectivos de supervisión sobre las corporaciones de seguridad, así como la necesidad de que las denuncias de abuso sean investigadas con transparencia, celeridad y apego a la ley.

Mientras tanto, el plantón en Tapachula se convierte en un símbolo de exigencia social, donde la demanda central no es solo la liberación de una persona, sino el respeto irrestricto al Estado de derecho. EL ORBE/ Mesa de Redacción