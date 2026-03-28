Tapachula, Lista Para una Semana Santa Segura: Yamil Melgar

* Se han Desplegado Corporaciones de Auxilio y se han Intensificado Acciones Preventivas de Salud Pública Para Salvaguardar la Integridad de los Visitantes

En una suma de esfuerzos con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, participó en el arranque simultáneo del Operativo Semana Santa 2026, una estrategia integral diseñada para brindar seguridad, paz y bienestar a las familias tapachultecas y a quienes visitan la región.

Acompañado por los regidores Rosa Cortés Rueda, Bertha Moreno Espinosa, Adriana Blas Solís, Nancy López Ruiz y Edi Alberto García Juárez, el edil destacó que este despliegue es resultado de una estrecha coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de Gobierno, cuerpos de emergencia y la sociedad civil.



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“Estamos listos para garantizar una estancia en paz, con tranquilidad y seguridad, por ello, en esta Semana Santa Tapachula seguro te va a gustar, como un destino turístico de excelencia”, puntualizó Yamil Melgar.El director de Reducción de Riesgos de Protección Civil Estatal, Arturo Barrientos Pérez, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. VII, Jaime Ordoñez Granja, coincidieron en que Chiapas y Tapachula se encuentran listos para salvaguardar la integridad de los visitantes; para ello, se han desplegado corporaciones de auxilio altamente capacitadas y se han intensificado acciones preventivas de salud pública, tales como vigilancia epidemiológica, control larvario en zonas vacacionales y la capacitación a prestadores de servicios para el manejo higiénico de alimentos, reafirmando el compromiso de las autoridades con el bienestar ciudadano.En el banderazo de inicio estuvieron presentes el representante de la 22ª Zona Naval, Salina Pano Durán; el representante de la 36ª Zona Militar, Alfonso Antonio; el representante de la Guardia Nacional, Emanuel Peña Espinoza; el delegado regional Soconusco X de Protección Civil, Joaquín Ernesto Montes Molina; el delegado de Turismo Regional, Juan Carlos Orellana García; el titular de la SSPyPCM, Manuel Alejandro Lluch García; el director de la Guardia Estatal Fronteriza, Agustín Iván Bravo; el secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez López; representantes del INM, empresarios, cuerpos de auxilio, entre otros invitados. Boletín Oficial