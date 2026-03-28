Trump Amenaza con Actuar en Cuba, Necesitamos Cambiar el Sistema

* Destacó Acciones Militares de EE.UU. en Irán y Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, ?Donald Trump, dijo el viernes que «Cuba es la siguiente» durante un discurso pronunciado en un foro de inversión celebrado en Miami, en ?el que alabó los éxitos de ?la intervención militar estadounidense en Venezuela e Irán.

Aunque el presidente no especificó qué planea hacer exactamente con la nación insular, ha afirmado en numerosas ocasiones que cree que el Gobierno de La Habana, que se enfrenta a una grave crisis económica, está al borde del colapso.

Su Gobierno ha iniciado negociaciones con elementos de la cúpula cubana en las últimas semanas, mientras que el propio Trump ha insinuado que podría haber una intervención militar.

«Yo construí este gran ejército. Dije: «Nunca tendrán que usarlo». Pero a veces hay que usarlo. Y, por cierto, Cuba es la siguiente», aseguró Trump en la conferencia del viernes.

«Pero finjan que no he dicho eso. Finjan que no lo he dicho».

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reconocido que el país está en conversaciones con Estados Unidos en un intento por evitar una posible confrontación militar. La economía de Cuba ?se ha visto muy afectada por ?las interrupciones en las importaciones ?de petróleo, de las que depende para el funcionamiento de las centrales eléctricas ?y el transporte.

Antes de la operación estadounidense para capturar al ahora derrocado líder venezolano Nicolás Maduro en enero, Venezuela había cubierto gran parte de las necesidades petroleras de Cuba, pero el nuevo Gobierno de Caracas, bajo la presión de Washington, ha puesto fin a esos envíos.