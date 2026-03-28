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Migrantes se Apoderan del Centro de Tapachula Protagonizan Riñas en Establecimientos Comerciales

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*COMERCIANTES Y CIUDADANOS EXIGEN ACCIONES CLARAS DE LAS AUTORIDADES ANTE EL CRECIENTE IMPACTO SOCIAL DE LA MIGRACIÓN EN LA CIUDAD.
* Comerciantes Solicitan Incrementar la Presencia Policial en el Centro de la Ciudad, con el fin de Garantizar la Seguridad y Tranquilidad de la Población.
* Escándalos Afectan Directamente la Afluencia de Clientes y Genera Pérdidas Económicas a los Negocios.

Tapachula, Chiapas; 27 de Marzo de 2026.- Migrantes de diversas nacionalidades, principalmente de origen cubano y haitiano, protagonizaron un altercado la noche del jueves en el centro de Tapachula, lo que generó temor entre comerciantes y transeúntes.
Los hechos ocurrieron en el Parque Central “Miguel Hidalgo”, donde, de acuerdo con testigos, dos grupos comenzaron a discutir presuntamente mientras consumían bebidas alcohólicas en establecimientos de la zona. La confrontación escaló rápidamente de insultos a golpes, provocando momentos de tensión en un área altamente concurrida.

Por la intensidad de la riña, algunos testigos señalaron que los involucrados podrían haber estado bajo los efectos de alguna sustancia; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por autoridades.
El incidente no pasó a mayores, minutos después arribaron elementos de Seguridad Municipal, quienes lograron controlar la situación y dispersar a los involucrados.
Comerciantes del primer cuadro de la Ciudad expresaron su preocupación ante estos hechos, señalando que este tipo de situaciones afecta directamente la afluencia de clientes y genera pérdidas económicas en sus negocios. Asimismo, hicieron un llamado al Instituto Nacional de Migración para que refuerce acciones en materia migratoria.
De igual forma, solicitaron a las autoridades de los tres niveles de Gobierno incrementar la presencia policial en el centro de la Ciudad, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.
Cabe señalar que Tapachula se ha convertido en un punto clave dentro de la dinámica migratoria en la frontera sur, lo que plantea nuevos retos en materia de seguridad, atención social y coordinación institucional. EL ORBE/ Mesa de Redacción

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