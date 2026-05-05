Chiapas Consolida Liderazgo Anticorrupción en Encuentro Nacional de la ASF

Ciudad de México.- Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), participó en el Primer Encuentro entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las contralorías estatales, realizado en las instalaciones de la ASF con el propósito de fortalecer la coordinación institucional en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
El acto fue encabezado por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien destacó la relevancia de consolidar mecanismos de colaboración entre los distintos órdenes de Gobierno, a fin de garantizar el uso eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos.
En este marco, se desarrolló un diálogo estratégico con las y los titulares de las contralorías estatales, en el que se abordaron temas prioritarios para robustecer los sistemas de control, la fiscalización superior y el combate frontal a la corrupción en el país.
La participación de la SAyBG en este espacio de alto nivel refrenda su compromiso con una gestión pública íntegra, moderna y coordinada, alineada a la visión del Gobierno de Chiapas, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de consolidar instituciones más transparentes, eficaces y cercanas a la ciudadanía. Boletín Oficial