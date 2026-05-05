Chiapas Consolida Liderazgo Anticorrupción en Encuentro Nacional de la ASF

Ciudad de México.- Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), participó en el Primer Encuentro entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las contralorías estatales, realizado en las instalaciones de la ASF con el propósito de fortalecer la coordinación institucional en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

El acto fue encabezado por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien destacó la relevancia de consolidar mecanismos de colaboración entre los distintos órdenes de Gobierno, a fin de garantizar el uso eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos.



1 de 2

Durante la jornada se contó con la participación de destacadas autoridades del ámbito legislativo, jurisdiccional y de procuración de justicia, entre ellas Alfonso Damián Peralta, titular de la Unidad de Auditoría Especializada a Entidades Federativas de la ASF, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva; la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja; la subsecretaria de Anticorrupción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de México; Guadalupe Araceli García Martínez, y el titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano.En este marco, se desarrolló un diálogo estratégico con las y los titulares de las contralorías estatales, en el que se abordaron temas prioritarios para robustecer los sistemas de control, la fiscalización superior y el combate frontal a la corrupción en el país.La participación de la SAyBG en este espacio de alto nivel refrenda su compromiso con una gestión pública íntegra, moderna y coordinada, alineada a la visión del Gobierno de Chiapas, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de consolidar instituciones más transparentes, eficaces y cercanas a la ciudadanía. Boletín Oficial