martes, mayo 5, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalChiapas Consolida Liderazgo Anticorrupción en Encuentro Nacional de la ASF
Estatal

Chiapas Consolida Liderazgo Anticorrupción en Encuentro Nacional de la ASF

0
11

Ciudad de México.- Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), participó en el Primer Encuentro entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las contralorías estatales, realizado en las instalaciones de la ASF con el propósito de fortalecer la coordinación institucional en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
El acto fue encabezado por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien destacó la relevancia de consolidar mecanismos de colaboración entre los distintos órdenes de Gobierno, a fin de garantizar el uso eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos.

Durante la jornada se contó con la participación de destacadas autoridades del ámbito legislativo, jurisdiccional y de procuración de justicia, entre ellas Alfonso Damián Peralta, titular de la Unidad de Auditoría Especializada a Entidades Federativas de la ASF, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva; la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja; la subsecretaria de Anticorrupción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de México; Guadalupe Araceli García Martínez, y el titular del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano.
En este marco, se desarrolló un diálogo estratégico con las y los titulares de las contralorías estatales, en el que se abordaron temas prioritarios para robustecer los sistemas de control, la fiscalización superior y el combate frontal a la corrupción en el país.
La participación de la SAyBG en este espacio de alto nivel refrenda su compromiso con una gestión pública íntegra, moderna y coordinada, alineada a la visión del Gobierno de Chiapas, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de consolidar instituciones más transparentes, eficaces y cercanas a la ciudadanía. Boletín Oficial

Chiapas Consolida Liderazgo Anticorrupción en Encuentro Nacional de la ASF
Artículo anterior
Viaja Gabinete de Seguridad Nacional a Sinaloa; Fija Harfuch Estrategia de Seguridad Para el Estado
Artículo siguiente
Harfuch Descarta Sospechas de Gabinete de Seguridad Contra Rocha Moya
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Dos personas sin vida en trágico accidente.

Al Instante staff - 0
*En la carretera Tapachula–Puerto Madero. Tapachula, Chiapa a 5 de mayo 2026.- Al rededor de las 09:30 hora, un aparatoso y fatal accidente vehicular...
Leer más

164 Aniversario de la Batalla de Puebla

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, encabezada por la Presidenta Constitucional de los Estados...
Leer más

Cefor Real Atlético Tapachula Celebra a sus Niños

Al Instante staff - 0
El Centro de Formación Real Atlético Tapachula, celebró el Día del Niño con una alegre convivencia para sus pequeños jugadores, quienes disfrutaron de juegos,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV