Viaja Gabinete de Seguridad Nacional a Sinaloa; Fija Harfuch Estrategia de Seguridad Para el Estado

*- Se Fortalecerán las Actividades de Coordinación, Ayuda y Protección al Pueblo de ese Estado.

*- Detalló que Sinaloa Tendrá Especial Atención de las Autoridades.

*- Se Entregarán 100 Patrullas y se Brindará Adiestramiento a las Policías por Medio de la SEDENA.

*EL SECRETARIO DE SEGURIDAD FEDERAL PRESENTÓ A LA GOBERNADORA GERALDINE BONILLA, LAS ACCIONES DEL GABINETE DE SEGURIDAD PARA LA PACIFICACIÓN EN LA ENTIDAD

Ciudad de México; 04 de Mayo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que pidió al Gabinete de Seguridad viajará a Sinaloa para reunirse con la nueva gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, para fortalecer las actividades de coordinación en materia de seguridad.



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La jefa del Ejecutivo Federal manifestó que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa, luego que Rubén Rocha pidiera licencia para separarse del cargo de Gobernador ante las acusaciones de EU por presuntos nexos con el narcotráfico, es necesario que el Gabinete de Seguridad federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación, de ayuda y protección al pueblo de ese Estado.«Pedí, instruí al Gabinete de Seguridad tanto al secretario de Seguridad (Omar García Harfuch), al general secretario (Ricardo Trevilla Trejo), al almirante secretario (Raymundo Pedro Morales Ángeles), que asistan al estado de Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina y poder explicarle cuál es el proceso de coordinación que tenemos.«Ella era Secretaria de Gobierno conoce en parte, pero hoy como encargada del gobierno de Sinaloa, pues que sepa el pueblo de Sinaloa que estamos, que mantenemos todas las fuerzas federales y que vamos a fortalecer la coordinación con la gobernadora interina. Es importante que frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa que el Gabinete de Seguridad federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación y siempre de ayuda y protección al pueblo de Sinaloa».Harfuch Fija Estrategia de Seguridad en SinaloaCiudad de México; 04 de Mayo de 2026.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó junto a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, acciones del Gabinete de Seguridad para la pacificación en la entidad, en el contexto de la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya ante las acusaciones de EU en su contra por presunto narcotráfico.El funcionario federal garantizó que Bonilla contará con todo el apoyo del Gobierno Federal y que Sinaloa tendrá especial atención de las autoridades, seguimiento diario y acciones firmes que permitan proteger a la población y fortalecer la paz.En conferencia de prensa, anunció que se han entregado 100 patrullas a la Policía Estatal y que los elementos recibirán capacitación a través de la Secretaría de la Defensa Nacional; de esta manera, indicó que habrá personal mejor preparado y respaldado por las instituciones del Estado mexicano.«El gobierno de México está presente. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es seguir trabajando todos los días para la pacificación del Estado», expresó.García Harfuch resaltó que se instalaron mesas de seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la SSPC, así como autoridades estatales y municipales. Sun