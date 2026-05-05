Unidad y Compromiso Fortalecen la Transformación de Tapachula: Yamil Melgar

*Destaca el Trabajo que se Realiza Junto a las y los Regidores y la Síndico Municipal

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo de 2026.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, informó que, en unidad con las y los ocho Regidores y la Síndica Municipal, el Cabildo continúa consolidando acuerdos en favor del desarrollo y bienestar del municipio.



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Destacó que, mediante el diálogo institucional y el trabajo coordinado se avanza con responsabilidad en la toma de decisiones que responden a las necesidades de la población, privilegiando siempre la voluntad de transformar Tapachula.Asimismo, subrayó que estas acciones se mantienen en congruencia con los principios de gobierno que impulsa el gobernador del Estado, Eduardo Ramírez, enfocados en el bienestar, la justicia social y el desarrollo incluyente.“El trabajo en unidad es fundamental para seguir avanzando. En Tapachula estamos comprometidos con una transformación que se construye todos los días, con responsabilidad y resultados”, expresó. Boletín Oficial