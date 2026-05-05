Rezago en Aduana de Suchiate Provoca Caos Vial

*Impacta Severamente en la Economía Fronteriza.

Suchiate, Chiapas; 4 de Mayo de 2026.- Administraciones federales van y vienen, pero el problema persiste: la saturación de unidades pesadas en los accesos al puente fronterizo que conecta México con Guatemala sigue generando un severo caos vial, con impactos cada vez más evidentes en la vida social y económica de la región.

La falta de inversión y modernización en las instalaciones aduaneras ha provocado que el flujo de mercancías -que asciende a miles de toneladas diariamente- rebase por completo la capacidad operativa.



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Como consecuencia, largas filas de tráileres se extienden por varios kilómetros sobre la carretera, generando cuellos de botella que afectan no solo al transporte de carga, sino también a automovilistas locales, transporte público y peatones.Para los habitantes de Suchiate, esta situación se ha convertido en parte de la rutina diaria. Traslados que antes tomaban minutos ahora pueden prolongarse por horas, afectando actividades laborales, escolares y comerciales. Además, el congestionamiento incrementa el riesgo de accidentes, particularmente en tramos donde no existe señalización adecuada ni presencia constante de autoridades viales.En el ámbito económico, el problema también es significativo. El retraso en el cruce de mercancías impacta directamente en los tiempos de entrega, eleva costos logísticos y reduce la competitividad del comercio fronterizo. Transportistas reportan pérdidas por demoras, consumo de combustible y desgaste de unidades, mientras que comerciantes locales ven afectadas sus ventas ante la dificultad de acceso a la zona.Pese a la importancia estratégica de este punto fronterizo para el intercambio comercial entre México y Centroamérica, la infraestructura sigue rezagada frente a la creciente demanda. La falta de una planeación integral y de soluciones a largo plazo mantiene a Suchiate atrapado entre el abandono institucional y las consecuencias de un sistema que no ha evolucionado.Hoy, más que nunca, urge una intervención coordinada que no solo atienda el problema vial, sino que también garantice condiciones dignas y seguras para quienes viven y trabajan en esta frontera clave del país. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros