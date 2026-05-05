Sindicato de Salud Denuncia Desabasto de Medicamentos en Hospitales

*Contradicen Discurso Oficial del Gobierno Federal.

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo de 2026.- El sistema de salud en la región enfrenta una crisis crítica, personal médico y de enfermería denuncia que hospitales públicos trabajan con un desabasto de hasta 60% en medicamentos e insumos, situación que ha derivado en la cancelación de cirugías, retraso en consultas y limitaciones en la atención a pacientes.

Axel López, secretario general de la Sección 97, advirtió que el déficit real oscila entre 40% y 50%, lo que contradice los discursos oficiales sobre mejoras en el sistema sanitario. Señaló que esta problemática no es exclusiva de la región, sino que se replica a nivel nacional.



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“El acceso a una atención mínima de calidad es inexistente. No hay medicamentos básicos, mucho menos tratamientos especializados. El personal es quien enfrenta directamente el reclamo ciudadano”, afirmó.La escasez de recursos ha dejado de ser un tema administrativo para convertirse en un problema que impacta directamente en la salud de la población.Entre las principales afectaciones destacan, suspensión de intervenciones quirúrgicas programadas y reprogramación de consultas de especialidad, interrupción de estudios diagnósticos por fallas en equipos como angiógrafos y sistemas de resonancia magnética.Estas limitaciones afectan principalmente a hospitales de tercer nivel, donde se atienden casos de alta complejidad.A pesar de que las autoridades hospitalarias han gestionado recursos ante instancias federales, la respuesta ha sido reiterativa: no existe disponibilidad presupuestal.El dirigente sindical subrayó que la infraestructura hospitalaria presenta un deterioro considerable y resulta insuficiente para cubrir la demanda actual.Advirtió que, sin una reasignación de recursos, la promesa de garantizar servicios de calidad seguirá sin cumplirse. EL ORBE/Nelson Bautista