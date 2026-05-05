Registro Abierto de Telmex Representa Riesgo Para Transeúntes

*En Pleno Centro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo de 2026.- Comerciantes y habitantes del cruce de la 12ª Norte y 7ª Calle Poniente bloquearon la vialidad para exigir la intervención inmediata de la empresa Teléfonos de México (Telmex), debido a un registro que permanece abierto desde hace aproximadamente ocho meses y representa un riesgo constante para peatones y transportistas.

Las entrevistadas Rosalba Santiago y Margarita Suárez, señalaron que la protesta, de carácter pacífica, buscó visibilizar una problemática reportada en repetidas ocasiones sin obtener respuesta.



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El registro sin tapa se localiza en una zona de alta afluencia, cercana a comercios, lo que incrementa la probabilidad de accidentes, especialmente durante la noche. De acuerdo con los inconformes, el desperfecto ya ha ocasionado incidentes menores, principalmente entre motociclistas y personas con movilidad limitada o debilidad visual.“Es un problema que puede resolverse en poco tiempo, pero lleva meses sin atenderse”, expresaron durante la manifestación, donde enfatizaron que su intención no es afectar la circulación, sino prevenir una tragedia.En el mismo sector se reporta un segundo daño en un registro correspondiente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), presuntamente afectado por las lluvias recientes. Aunque este caso es considerado fortuito, vecinos advierten que la presencia de ambos hundimientos agrava las condiciones de la vialidad.Los manifestantes hicieron un llamado directo a Telmex para que atienda el problema con prontitud, así como a las autoridades municipales para supervisar y garantizar la reparación de la infraestructura urbana.Advirtieron que mantendrán la exigencia hasta obtener una respuesta concreta, al considerar que la situación compromete la integridad de quienes transitan diariamente por esta importante arteria de la Ciudad. EL ORBE/Nelson Bautista