martes, mayo 5, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalRegistro Abierto de Telmex Representa Riesgo Para Transeúntes
Local

Registro Abierto de Telmex Representa Riesgo Para Transeúntes

0
18

*En Pleno Centro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo de 2026.- Comerciantes y habitantes del cruce de la 12ª Norte y 7ª Calle Poniente bloquearon la vialidad para exigir la intervención inmediata de la empresa Teléfonos de México (Telmex), debido a un registro que permanece abierto desde hace aproximadamente ocho meses y representa un riesgo constante para peatones y transportistas.
Las entrevistadas Rosalba Santiago y Margarita Suárez, señalaron que la protesta, de carácter pacífica, buscó visibilizar una problemática reportada en repetidas ocasiones sin obtener respuesta.

El registro sin tapa se localiza en una zona de alta afluencia, cercana a comercios, lo que incrementa la probabilidad de accidentes, especialmente durante la noche. De acuerdo con los inconformes, el desperfecto ya ha ocasionado incidentes menores, principalmente entre motociclistas y personas con movilidad limitada o debilidad visual.
“Es un problema que puede resolverse en poco tiempo, pero lleva meses sin atenderse”, expresaron durante la manifestación, donde enfatizaron que su intención no es afectar la circulación, sino prevenir una tragedia.
En el mismo sector se reporta un segundo daño en un registro correspondiente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), presuntamente afectado por las lluvias recientes. Aunque este caso es considerado fortuito, vecinos advierten que la presencia de ambos hundimientos agrava las condiciones de la vialidad.
Los manifestantes hicieron un llamado directo a Telmex para que atienda el problema con prontitud, así como a las autoridades municipales para supervisar y garantizar la reparación de la infraestructura urbana.
Advirtieron que mantendrán la exigencia hasta obtener una respuesta concreta, al considerar que la situación compromete la integridad de quienes transitan diariamente por esta importante arteria de la Ciudad. EL ORBE/Nelson Bautista

Artículo anterior
Habitantes de las Colonias 16 de Septiembre y Brisas del Texcuyuapan Denuncian Falta de Energía Eléctrica
Artículo siguiente
Sindicato de Salud Denuncia Desabasto de Medicamentos en Hospitales
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

RECONOCE EUA COOPERACIÓN Y EFICIENCIA DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO

Al Instante staff - 0
RECONOCE EUA COOPERACIÓN Y EFICIENCIA DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM EN EL COMBATE AL NARCOTRÁFICO El gobierno de Estados Unidos, a través...
Leer más

Dos personas sin vida en trágico accidente.

Al Instante staff - 0
*En la carretera Tapachula–Puerto Madero. Tapachula, Chiapa a 5 de mayo 2026.- Al rededor de las 09:30 hora, un aparatoso y fatal accidente vehicular...
Leer más

164 Aniversario de la Batalla de Puebla

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, encabezada por la Presidenta Constitucional de los Estados...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV