Habitantes de las Colonias 16 de Septiembre y Brisas del Texcuyuapan Denuncian Falta de Energía Eléctrica

*Realizaron una Manifestación Para ser Escuchados.

Tapachula, Chiapas; 4 de Mayo de 2026.- Tras las intensas lluvias registradas en las últimas 24 horas en la región del Soconusco, habitantes de distintas colonias de Tapachula enfrentan afectaciones en el suministro eléctrico, lo que derivó en protestas y bloqueos viales ante la falta de atención por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Al menos 70 familias de las colonias 16 de Septiembre y Brisas del Texcuyuapan permanecieron más de 24 horas sin energía eléctrica, luego de la tormenta del domingo.



1 de 2

De acuerdo con vecinos, la falla se originó por una cuchilla desprendida en uno de los transformadores, situación que aseguran podría resolverse con una intervención mínima.La inconformidad llevó a los colonos a bloquear ambos sentidos de la 18 Calle Oriente, a la altura del puente Texcuyuapan.En el lugar, hombres, mujeres, personas adultas mayores y niños colocaron llantas y piedras para impedir el paso vehicular, en un intento por presionar a la CFE.Tensión, molestia y desesperación entre los habitantes afectados, quienes denunciaron la falta de respuesta pese a múltiples reportes.Fernando Ferrera Pérez, uno de los afectados, relató desde ayer, a las 6 de la tarde, se fue la luz. “Nos dijeron que en dos horas quedaría restablecida”, señaló.“Reportamos a las 8, a las 10, a la 1 de la madrugada y nuevamente a las 6 y 8 de la mañana.“Ya es la 1 de la tarde y no ha llegado nadie, es una cuchilla caída, solo tienen que subirla”, dijo desesperado.Aunque inicialmente se hablaba de 70 familias directamente afectadas, los vecinos estiman que el problema impacta a más de 300 hogares, además de diversos comercios que dependen del suministro eléctrico.“Hay panaderías, tortillerías y negocios que no pueden operar sin luz. La tortilla no debe faltar en la mesa. Hay adultos mayores y niños. Desde ayer perdimos la energía y los alimentos del refrigerador ya se echaron a perder”, señalaron.Las afectaciones también alcanzan al sector comercial, donde establecimientos como panaderías y tortillerías han suspendido actividades, generando pérdidas económicas. Los habitantes reprochan que, mientras los cobros del servicio son puntuales, la atención a fallas resulta tardía.Por su parte, otros vecinos denunciaron que las interrupciones eléctricas son frecuentes en la zona y acusaron una respuesta lenta por parte de la CFE ante este tipo de contingencias. EL ORBE/Nelson Bautista