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Denuncian Patio Baldio Utilizado Como Basurero en Huixtla

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*Genera Fuerte Cointaminación.

Huixtla, Chiapas; 6 de Mayo.- Vecinos de la calle Lerdo de Tejada entre Arteaga Norte y Luis Espinosa, han decidido arrojar su basura en la esquina de esa calle en donde se encuentra un patio baldío lleno de maleza.
Las personas que a diario transitan solicitan al Edil instalar un letrero donde indique “se prohíbe arrojar basura de lo contrario será acreedor a una multa”, conforme al reglamento del gobierno municipal, además se quejan los vecinos que al medio día no soportan los fétidos olores.
También exigen a los propietarios de patios baldíos manden a limpiarlos para tener una mejor imagen y de paso ahuyentar a las víboras. EL ORBE/José Ángel López

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