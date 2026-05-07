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Soconusco Prevé Alta Derrama por el Día de las Madres

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Tapachula, Chiapas; 6 de mayo de 2026.- El sector comercial, hotelero y restaurantero del Soconusco se prepara para registrar un importante repunte económico con motivo del Día de las Madres, una de las fechas más relevantes para el consumo en la región.
Sin embargo, empresarios advierten que las deficiencias en la atención a visitantes en puntos fronterizos podrían limitar el flujo de ingresos.
De acuerdo con representantes del sector, Tapachula se consolida como el principal polo de atracción para habitantes de municipios cercanos y compradores provenientes de Centroamérica, quienes acuden en busca de productos, servicios y opciones gastronómicas para celebrar el 10 de mayo.
Miguel Reyes del Pino, gerente general del Hotel Fénix, destacó que esta festividad genera una dinámica distinta a otros periodos turísticos, ya que el movimiento es impulsado principalmente por el mercado local y regional.
El Día de las Madres es fundamental para restaurantes y comercios. La ciudad concentra la mayor infraestructura de la zona, lo que provoca una gran movilidad de consumidores que llegan a festejar, señaló.
No obstante, el empresario subrayó que persiste un problema que afecta el potencial económico: los procesos en los accesos a la ciudad. Indicó que la falta de capacitación y sensibilidad por parte de personal migratorio y aduanal deriva en trámites complicados que desmotivan al visitante extranjero.
Explicó que muchos de estos compradores cruzan la frontera de manera frecuente para adquirir desde insumos básicos hasta artículos de mayor valor, por lo que su presencia resulta clave para la economía local.
Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la atención en los puntos de ingreso y facilitar el tránsito, a fin de aprovechar plenamente la llegada de divisas. EL ORBE/Nelson Bautista

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