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Día de las Madres Impulsa Economía Local en el Mercado 5 de Mayo de Tapachula

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Tapachula, Chiapas 6 de Mayo del 2026.– A pocos días del Día de las Madres, comerciantes del tradicional Mercado 5 de Mayo reportan un incremento paulatino en sus ventas, impulsado por la preparación de convivios familiares y la compra de productos para celebraciones y visitas a panteones.
Guillermo Ventura López, comerciante de especias y veladoras, explicó que desde finales de abril comenzó el movimiento comercial, derivado también de festividades como el Día de la Santa Cruz. “Nos preparamos con lo que son las especias como el guajillo, ancho, pasilla… para el mole, el guisado, la barbacoa. También en veladoras, todas blancas, porque algunas madres ya se adelantaron y empiezan a ir a los panteones”, detalló.
Actualmente, las ventas se mantienen entre un 70 y 80 por ciento, con expectativas de alcanzar su punto máximo en los días previos al 10 de mayo. “Esperemos para el día 7 u 8 llegar al 100%”, señaló.
Entre los productos más demandados destacan ingredientes tradicionales para la cocina mexicana, como chiles secos —ancho, mulato y pasilla— además de especias como comino, pimienta, clavo, así como semillas y complementos como pepitoria, ajonjolí y cacahuate.
A pesar de un entorno económico complicado, Ventura López destacó que esta fecha mantiene su relevancia social. “La economía está algo baja, pero el Día de las Madres no se compara con nada, siempre hacen fiestas y hay un repunte muy bueno”, afirmó.
El comerciante también resaltó la importancia del mercado como un punto emblemático de abasto en la ciudad. “Es un mercado muy tradicional, donde encuentras de todo… y lo principal, no hay delincuencia, hemos controlado mucho esa situación”, expresó.
Otro factor clave en la reactivación económica es el regreso de clientes guatemaltecos, quienes poco a poco han retomado sus visitas. “Ya están entrando otra vez, como un 80% de lo que se percibía antes… eso ayuda mucho a la economía”, indicó.
Finalmente, señaló que mayo representa uno de los meses más dinámicos para el comercio local, con celebraciones adicionales como el Día del Maestro y festividades tradicionales, lo que permite mantener el flujo económico antes de una ligera baja en junio. EL ORBE/ JC.

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