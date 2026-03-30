Trump Admite Posible Acuerdo con Irán el Fin de la Guerra

*Afirma que Podrán Pasar 20 Buques Petroleros por el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Irán permitirá el tránsito de 20 grandes buques petroleros por el estrecho de Ormuz a partir del viernes, en medio del conflicto entre ambos países que comenzó el pasado 28 de febrero. El anuncio fue realizado desde el Air Force One.

«Como muestra de respeto, 20 barcos de petróleo. Barcos de petróleo enormes, cruzando el estrecho de Ormuz. Empezando mañana por la mañana durante los próximos días. Muchos barcos», declaró el mandatario.

Trump presentó el tránsito de embarcaciones como un gesto de Irán hacia su administración, sin precisar si existía un acuerdo formal entre ambos gobiernos ni detalles sobre el origen, destino o carga de los buques.

El presidente no especificó si Teherán había confirmado públicamente esta postura, bajo qué condiciones se permitiría el paso de las embarcaciones ni cuántos días abarcaría el periodo que describió como «los próximos días». Tampoco quedó claro qué países operarían los buques referidos.

El anuncio de Trump se produce en un momento de escalada sostenida. Horas antes de esta declaración, Irán aseguró haber derribado un avión de vigilancia E-3 Sentry de Estados Unidos durante un ataque contra la base militar Príncipe Salmán, en Arabia Saudita