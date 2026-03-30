lunes, marzo 30, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaInternacionalTrump Admite Posible Acuerdo con Irán el Fin de la Guerra
Internacional

Trump Admite Posible Acuerdo con Irán el Fin de la Guerra

0
13

*Afirma que Podrán Pasar 20 Buques Petroleros por el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Irán permitirá el tránsito de 20 grandes buques petroleros por el estrecho de Ormuz a partir del viernes, en medio del conflicto entre ambos países que comenzó el pasado 28 de febrero. El anuncio fue realizado desde el Air Force One.
«Como muestra de respeto, 20 barcos de petróleo. Barcos de petróleo enormes, cruzando el estrecho de Ormuz. Empezando mañana por la mañana durante los próximos días. Muchos barcos», declaró el mandatario.
Trump presentó el tránsito de embarcaciones como un gesto de Irán hacia su administración, sin precisar si existía un acuerdo formal entre ambos gobiernos ni detalles sobre el origen, destino o carga de los buques.
El presidente no especificó si Teherán había confirmado públicamente esta postura, bajo qué condiciones se permitiría el paso de las embarcaciones ni cuántos días abarcaría el periodo que describió como «los próximos días». Tampoco quedó claro qué países operarían los buques referidos.
El anuncio de Trump se produce en un momento de escalada sostenida. Horas antes de esta declaración, Irán aseguró haber derribado un avión de vigilancia E-3 Sentry de Estados Unidos durante un ataque contra la base militar Príncipe Salmán, en Arabia Saudita

Trump Admite Posible Acuerdo con Irán el Fin de la Guerra
Artículo anterior
Yamil Melgar Supervisa Limpieza de Playas en Puerto Madero
Artículo siguiente
Autoridades Estatales Realizan Fuerte Operativo en la Sierra de Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Lunes 30 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Celebra Matilde Espinoza su 70 Aniversario

Al Instante staff - 0
Matilde Espinoza Toledo celebró su 70 aniversario de vida con una emotiva reunión en el municipio de Suchiate, donde estuvo acompañada de familiares y...
Leer más

SSP en coordinación interinstitucional localiza en el tramo carretero Chiapa de Corzo – Ixtapa a persona con reporte de persona no localizada en Tuxtla...

Al Instante staff - 0
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 de marzo 2026.- Un grupo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) en coordinación con la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV