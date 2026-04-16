Irán Amenaza a Trump con “Cerrar” los Mares de Medio Oriente

* Si EU no Retira Bloqueo en Ormuz.

La tensión en Medio Oriente parece no disminuir, pese a que Estados Unidos e Irán tienen un acuerdo de alto al fuego, el intercambio de declaraciones y la falta de un acuerdo de paz definitivo mantienen un escenario poco alentador para regularizar el paso por el Estrecho de Ormuz.

Donald Trump abrió nuevos frentes de discusión con gobiernos aliados, por un lado al criticar al Papa León XIV, discrepar con Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; e intentar que Reino Unido tome un papel activo en la guerra de Medio Oriente.

Mientras tanto, Irán planea demostrar su fortaleza y capacidad de control en la región de Medio Oriente, donde, por la falta de ayuda de sus aliados, Estados Unidos está en desventaja por el costo y tiempo que conlleva enviar sus tropas a este punto.

Irán amenaza con ‘cerrar’ los mares de Medio Oriente

Irán advirtió que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el Estrecho de Ormuz.

Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, advirtió el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, según informó la agencia Tasnim.

Abdolahi afirmó que cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo en la región supondría, en la práctica, una violación del alto el fuego de dos semanas acordado con EU, el cual entró en vigor el miércoles pasado.

Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, advirtió el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, según informó la agencia Tasnim.

Abdolahi afirmó que cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo en la región supondría, en la práctica, una violación del alto el fuego de dos semanas acordado con EU, el cual entró en vigor el miércoles pasado.