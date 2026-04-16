Senado Avala que 255 Marinos y Soldados Sean Adiestrados por EU

* Realizarán Maniobras Multinacionales con 24 Países.

Ciudad de México, 15 de Abril.- El pleno del Senado aprobó tres nuevas solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum, para permitir la salida del país de 255 marinos y soldados mexicanos quienes viajarán a Estados Unidos y Antigua y Bermuda, para ser adiestrados por tropas estadunidenses.

Sin debate y con 90 votos a favor y tres abstenciones, se aprobaron distintas solicitudes presidenciales, en el marco de la cooperación que brinda Estados Unidos en la capacitación de cuerpos castrenses mexicanos.

Durante la sesión se aprobó la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para autorizar la salida de 60 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a efecto de que participen en el «Evento No. SOF 33 Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales mexicanas en los Estados Unidos Continentales».

Este ejercicio de capacitación castrense se llevará a cabo del 1 de agosto al 26 de septiembre de 2026, en las instalaciones del Camp Shelby Joint Forces Training Center, Mississippi, Estados Unidos de América.

En este caso, se trata de una invitación del Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos de América, para que los 60 elementos salgan del país con armamento, equipo táctico y sin municiones, a bordo de dos aeronaves.

Por otra parte, se aprobó un dictamen para autorizar la salida de una delegación de la Armada de México, conformada por 120 elementos, fuera de los límites del país del 25 de mayo al 26 de junio de 2026, con el fin de que participen en el ejercicio multinacional «TRADEWINDS 2026», en Antigua y Barbuda.

Se trata de una invitación del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de América y tiene como característica adicional que no solamente se trata de llevar a cabo ejercicios binacionales, ya que participarían 24 países.

Los 120 elementos de la armada, que partirían con armamento a bordo de un buque tipo patrulla oceánica de la propia Armada de México, saldrían el 25 de mayo del Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz y regresarían el 26 de junio.

Asimismo, la Comisión de Defensa Nacional avaló el dictamen que autoriza una solicitud de la titular del Ejecutivo Federal para permitir la salida del país de 75 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para que participen en el Evento No. SOF28 «Capacitación de las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas en los Estados Unidos Continentales CONUS».

Se contempla que los integrantes de las Fuerzas Armadas participen en el ejercicio a realizarse del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026 en Camp Shelby de Mississippi, Estados Unidos. Sun