Israel y Líbano Acuerdan un Alto al Fuego de 10 Días

* Trump Afirma que Irán Acordó Entregar sus Reservas de Uranio.

El alto el fuego acordado entre los gobiernos de Israel y de Líbano anunciado previamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró oficialmente en vigor a las 17:00 horas, tiempo de Washington de este jueves.

Minutos antes de que llegara la hora, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron estar bombardeando lanzacohetes del grupo chií Hezbolá en Líbano e informaron de haber atacado a más de 380 objetivos de la milicia en las últimas 24 horas.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano (ANN) reportó al menos tres muertos y 21 heridos por ataques de Israel en el sur del país.

Hezbolá también lanzó varios ataques contra el norte de Israel antes de que se cumpliera la entrada en vigor del alto el fuego, que dispararon las alarmas y llegaron a impactar en algunos puntos.

Trump anunció este jueves que Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener “excelentes” llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

¿Cuál era el riesgo de la tensión entre Israel y Líbano?

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo 22 de abril mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

La cifra de muertos en Líbano por los ataques israelíes de las últimas seis semanas se eleva ya a 2,196, entre ellos 172 niños, y la de heridos a 7,185, de los que 661 son también menores, según las cifras divulgadas hoy por el centro de Operaciones de Emergencia, perteneciente al Ministerio de Salud Pública.

Irán acuerda entregar sus reservas de uranio enriquecido: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido y que ambas partes están «cerca» de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a seis semanas de conflicto en Oriente Medio.

En otro frente del conflicto, Trump anunció que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir de las 21:00 de este jueves y dijo que invitó a la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Después, el presidente estadounidense anunció que el encuentro tendrá lugar en los próximos «cuatro o cinco días».

Por su parte, el diputado de Hezbolá Ibrahim al Musawi declaró a la AFP que su grupo respetará el alto el fuego si Israel deja de atacar al movimiento chiita, aliado de Irán.

«Nosotros, en Hezbolá, adheriremos cautelosamente al alto al fuego a condición de que sea una interrupción total de las hostilidades contra nosotros», dijo el parlamentario.