Reconoce ERA Coordinación con el IMSS y Gobierno Federal Para Consolidar el Servicio Universal de Salud en Chiapas

* TODAS LAS PERSONAS, INCLUIDAS AQUELLAS QUE NO SON DERECHOHABIENTES, PODRÁN ACCEDER A SERVICIOS MÉDICOS GRATUITOS.

* Junto al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, recorrieron las Instalaciones del Centro de Distribución Logística de Medicamentos.

* Destaca el Gobernador que Chiapas Será el Primer Estado en Poner en Marcha el Servicio Universal de Salud.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, junto al director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, encabezó la reunión de evaluación sobre los avances en la consolidación del Servicio Universal de Salud en Chiapas y realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Distribución Logística de Medicamentos del IMSS Bienestar, espacio que fortalecerá la red de abasto en la entidad, permitiendo que las y los chiapanecos reciban atención de calidad y que puedan tener sus tratamientos completos.



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En este contexto, el mandatario subrayó que el Gobierno de la Nueva ERA trabaja en coordinación con el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud para el pueblo. Destacó que, gracias a esta colaboración permanente, Chiapas será el primer estado en poner en marcha el Servicio Universal de Salud, una política pública de carácter humanista que permitirá a todas las personas, incluidas aquellas que no son derechohabientes, acceder a servicios médicos gratuitos.“Me da mucho gusto que sea Chiapas el que esté dando el primer paso en esta digitalización. Siempre estaremos atentos a lo que nos convoque la presidenta Claudia Sheinbaum, porque tenemos un compromiso con la transformación de México. Tengan la certeza de que todo lo que nos corresponde realizar, lo hacemos con mucha entrega. Cuenten con nosotros en todo lo necesario para beneficiar al pueblo de Chiapas y de México”, expresó.Ramírez Aguilar reiteró su agradecimiento a la Federación por el respaldo brindado en materia de salud y enfatizó la voluntad de continuar sumando esfuerzos para concretar más acciones, programas y obras que fortalezcan la infraestructura y el equipamiento médico en hospitales, clínicas y centros de salud, lo que permitirá ampliar la cobertura en la atención de enfermedades.Por su parte, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, indicó que Chiapas se ha convertido en punta de lanza del Servicio Universal de Salud, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, debido a los avances en la instalación de sistemas digitales en todos los hospitales. Explicó que esto permitirá avanzar en el intercambio de servicios médicos entre instituciones, con el propósito de consolidar un sistema de salud más justo y cercano a la población.A su vez, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, reconoció el trabajo territorial y coordinado que el gobierno de Eduardo Ramírez mantiene con la Federación para fortalecer los servicios médicos. Destacó que este esfuerzo ha permitido que Chiapas se convierta en el primer estado con hospitales completamente digitalizados, además de posicionarse en el primer lugar en productividad de consultas y en el tercer sitio nacional en procedimientos quirúrgicos. Añadió que también se registran avances significativos en el abasto de medicamentos, resultado del trabajo conjunto y de la implementación de rutas de salud.El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinador de Servicios de Atención Médica en la Secretaría de Salud del Gobierno de México, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que el Servicio Universal de Salud es uno de los proyectos más ambiciosos, orientado a garantizar atención en la unidad médica más cercana, sin importar la derechohabiencia. Precisó que su implementación será gradual, iniciando con la credencialización nacional y la digitalización del sistema, a fin de facilitar el intercambio de información y servicios entre instituciones.Estuvieron presentes el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; la coordinadora estatal del IMSS Bienestar en Chiapas, Sofía Carlota Aguilar Herrera; el secretario de Salud del Estado, Omar Gómez Cruz; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, entre otros. Boletín Oficial