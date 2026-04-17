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Culmina 8o. Festival Chiapaneco del Cacao y el Chocolate 2026 en Tapachula

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* El Cacao del Soconusco da Identidad, Origen y Prosperidad: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 16 de Abril 2026.- Luego de dos días de exitosas conferencias, muestras gastronómicas, concursos de dibujo, de innovación gastronómica, exposición y venta, culminó el 8o. Festival Chiapaneco del Cacao y el Chocolate 2026, que por primera vez se realizó en esta ciudad.
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero destacó que el cacao significa origen, identidad y prosperidad de la región que lo vio nacer: el Soconusco.

Reiteró que esta octava edición representó la oportunidad para recordar que se debe consumir de manera consciente productos sanos, de la mejor calidad, «y apoyar sobre todo iniciativas que promuevan la sostenibilidad, trazabilidad y la justicia en la cadena del suministro del cacao garantizando prosperidad para todos».
La ocasión se aprovechó para premiar a los ganadores de los concursos de dibujo infantil «Historias de mi familia con cacao y chocolate » y el segundo de «Innovación gastronómica con cacao».
Estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, Daniel López Santiago, la secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez, José Antonio Hernández Flores, delegado del gobierno de Tapachula, Jorge Luis de los Santos, director del festival, expositores y público en general. Boletín Oficial

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